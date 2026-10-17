De acuerdo con la NASA, esta lluvia se caracteriza por su brillo y su velocidad. Son meteoros rápidos que penetran en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 66 kilómetros por segundo. Al pasar, pueden dejar estelas luminosas, que son fragmentos…

Cada año, octubre ofrece a los amantes de los eventos astronómicos una oportunidad para ver la que es, según la NASA, una de las lluvias de estrellas “más hermosas del año”. Se trata de las Oriónidas, cuyos meteoros se originan a partir de pequeños fragmentos de escombros del cometa Halley.

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La lluvia de meteoros de las Oriónidas alcanzará su punto máximo en los próximos días

De acuerdo con la NASA, esta lluvia se caracteriza por su brillo y su velocidad. Son meteoros rápidos que penetran en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 66 kilómetros por segundo. Al pasar, pueden dejar estelas luminosas, que son fragmentos incandescentes de residuos que quedan en la trayectoria del meteoro.

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Estos fragmentos provienen del cometa 1P/Halley. Cada vez que el Halley regresa a la parte interior del sistema solar, su núcleo desprende hielo y polvo rocoso hacia el espacio. Con el tiempo, estos granos de polvo se convierten en las Oriónidas (en octubre) y en las Eta Acuáridas (en mayo) si chocan con la atmósfera terrestre.

Esos destellos perduran desde unos pocos segundos hasta varios minutos. Asimismo, “pueden convertirse a veces en bolas de fuego; por ello, al observar la lluvia de las Oriónidas, conviene estar atento a los destellos de luz prolongados”, dice la NASA.

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Además, las Oriónidas aparecen rodeadas por algunas de las estrellas más brillantes del firmamento nocturno, “lo que ofrece un telón de fondo espectacular para estos llamativos meteoros”, agrega la agencia estadounidense.

La lluvia está activa desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre. Sin embargo, su punto máximo lo alcanza durante la noche del 21 de octubre y la madrugada del día siguiente.

Consejos para disfrutar de la lluvia de meteoros

Busque un lugar oscuro: aunque es posible observar la lluvia desde cualquier lugar, la mejor vista se obtiene en lugares apartados de la contaminación lumínica que generan las luces de las casas, postes y demás luces artificiales.

Tenga paciencia: es posible que durante los primeros 10 minutos no vea los meteoros. Debe esperar a que sus ojos se adaptan a la oscuridad.

Espere a las horas previas al amanecer: este año la lluvia coincide con la luna llena, por lo que es posible que la luz del satélite oculte algunos de los meteoros más tenues, por eso recomiendan observarlos durante las horas previas al amanecer, una vez que la Luna se haya puesto.

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