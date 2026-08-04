La mayor galaxia del universo es más grande de lo que creíamos y continúa en expansión

Los científicos analizaron imágenes del Telescopio Isaac Newton en las Islas Canarias. Foto: Carlos Marrero-de la Rosa

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La galaxia IC 1101 se ubica en el centro del cúmulo de galaxias Abell 2029 y tiene una forma entre elíptica y en espiral. Es una de las galaxias más grandes conocidas hasta ahora, pero un grupo de científicos acaba de descubrir que es aún más extensa de lo que se creía, gracias a nuevas observaciones con el Telescopio Isaac Newton en las Islas Canarias.

Aunque las galaxias son grandes agrupaciones de estrellas y, por lo tanto, no tienen un borde definido, las imágenes les permitieron a los investigadores, liderados por Carlos Marrero-de la Rosa, del Instituto de Astrofísica de Canarias, determinar un límite aproximado.

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“Basándonos en los cambios estructurales abruptos en sus perfiles radiales (brillo superficial, densidad de masa superficial, color, elipticidad, etc.), este estudio proporciona una medición del borde de la galaxia”, apuntaron los autores del artículo, aceptado para su publicación en la revista Astronomy & Astrophysics.

De ese modo, los científicos estimaron que el diámetro de IC 1101 es de 1,7 millones de años luz (520 kiloparsecs), una cifra considerablemente mayor que las estimaciones previas, de alrededor de 370.000 años luz (114 kiloparsecs).

Para hacerse una idea, nuestra galaxia, la Vía Láctea tiene un diámetro de unos 110.000 años luz, lo que quiere decir que IC1101 tendría un ancho equivalente a 15 Vías Lácteas. Como si fuera poco, la masa estelar de esta gran galaxia también es enorme, pues alberga estrellas con una masa equivalente a 3,4 billones de masas solares.

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“Con un diámetro confirmado de alrededor de 520 kpc, IC 1101 se erige como la galaxia más grande conocida hasta la fecha; sin embargo, sus alrededores muestran claras señales de una continua acumulación de masa, lo que indica que su extensión espacial aún está creciendo”, se lee en el artículo.

En otras palabras, los investigadores observaron que alrededor de IC1101 hay varias perturbaciones, probablemente debido a que a la galaxia se ha incorporado material. Eso significa que aún no ha terminado de crecer, y sigue en expansión.

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