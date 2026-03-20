La NASA activa el traslado del cohete más potente que tiene y con el que volverá a la Luna

El cohete Space Launch System (SLS) de la NASA y la nave espacial Orion, sujetos a la plataforma de lanzamiento móvil, se observan mientras ascienden por la pendiente de la plataforma de lanzamiento 39B, en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. EFE/EPA/Joel Kowsky. Foto: EFE - Joel Kowsky HANDOUT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cohete Artemis II SLS (siglas que significan “Sistema de Lanzamiento Espacial”) de la NASA y la nave Orion, con la que se planea enviar a cuatro astronautas alrededor de la Luna, comenzaron a moverse hacia la plataforma de lanzamiento este viernes 20 de marzo. Es un paso muy importante y también muy delicado, que acerca la misión a su primer intento de despegue previsto para el 1 de abril.

El trayecto se transmitirá en directo por el canal de YouTube de la NASA.

A bordo viajarán los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen. Se espera que la misión durará unos 10 días y dará la vuelta a la Luna antes de regresar a la Tierra.

Será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y marca el regreso de misiones humanas de este tipo después de las históricas misiones Apolo, hace 50 años.

Puede ver: El enigma que resolvió el científico alemán que ganó el “Nobel de las matemáticas”

El traslado del cohete no es sencillo. Puede tardar hasta 12 horas, ya que el transportador oruga 2 de la NASA lo mueve lentamente sobre una plataforma móvil a lo largo de unos 6,4 kilómetros hasta la rampa de lanzamiento. Se trata de una operación de gran precisión, acorde con la magnitud del vehículo. El SLS es uno de los cohetes más potentes que existen hoy. Genera alrededor de 8,8 millones de libras de empuje al despegar, incluso más que el Saturno V en su versión inicial (cohete que se usó en las populares y recordadas misiones Apolo).

Mientras tanto, la tripulación de astronautas ya entró en la cuarentena obligatoria en Houston desde el miércoles pasado. La NASA explica que es una medida preventiva para asegurar que todos estén en buen estado de salud antes del viaje. Durante estos días limitarán el contacto con otras personas y, unos cinco días antes del lanzamiento, viajarán al Centro Kennedy para continuar allí el aislamiento.

Puede ver: La historia detrás del descubrimiento de la primera cueva con arte rupestre en Colombia

Tanto el traslado del cohete como la cuarentena son pasos fundamentales antes del lanzamiento, que podría realizarse a partir del 1 de abril, dentro de una ventana que se extiende hasta el día 6.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬