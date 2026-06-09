La NASA anuncia a los astronautas de Artemis 3, la misión previa al aterrizaje en la Luna

Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio, y Andre Douglas conforman la tripulación de Artemis 3. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) Foto: AFP - RONALDO SCHEMIDT

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La NASA dio a conocer los nombres de los cuatro astronautas que harán parte de Artemis 3, la misión que llevará a cabo una serie de pruebas exigentes en órbita terrestre el próximo año, y que será esencial para que el humano vuelva a pisar la luna en 2028 con Artemis 4.

La tercera misión del programa Artemis también contará con el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orion. Estos saldrán desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida (EE.UU.) hasta la órbita terrestre baja. Según la agencia, la nave demostrará, por primera vez, sus capacidades de encuentro y acoplamiento con versiones de prueba de uno o ambos sistemas comerciales estadounidenses de aterrizaje tripulado, desarrollados por Blue Origin, la empresa del también fundador de Amazon, Jeff Bezos, y SpaceX, de Elon Musk.

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“Hoy damos otro paso audaz en el regreso de la humanidad a la Luna, basándonos en los extraordinarios cimientos establecidos por los astronautas de Artemis 2”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien además aseguró que esta misión requerirá “la coordinación más impresionante de lanzamientos de cohetes pesados ​​de la historia, aprovechando el talento y la capacidad de equipos de todo el gobierno y la comunidad espacial”.

La tripulación de Artemis 3

Por primera vez, el programa Artemis tendrá la participación de un astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), quien formará parte de la tripulación conformada así:

Randy Bresnik (NASA), comandante : será su tercera misión espacial. En 2009 estuvo a bordo del transbordador espacial Atlantis en la misión STS-129 a la Estación Espacial Internacional. Posteriormente, voló en la nave espacial Soyuz MS-05 desde el Cosmódromo de Baikonur en Kazajistán hasta la estación espacial, donde se desempeñó como ingeniero de vuelo para la Expedición 52 y comandante de la Expedición 53. Desde 2018, ha trabajado como asistente del jefe de la Oficina de Astronautas para la exploración, supervisando el desarrollo y las pruebas de las naves espaciales y los sistemas que operarán durante las misiones Artemis.

Luca Parmitano (ESA), piloto: también será su tercer vuelo espacial. Fue seleccionado por la ESA como astronauta en 2009, prestó sus servicios como ingeniero de vuelo en la primera misión de larga duración de la Agencia Espacial Italiana (ASI) a la estación espacial, lanzada a bordo de una Soyuz desde Baikonur en 2013. Regresó al laboratorio orbital en 2019 a bordo de la Soyuz MS-13 para su segunda misión, durante la cual fue comandante de la Expedición 61, convirtiéndose en el tercer europeo, y el primero italiano, en comandar la estación.

Andre Douglas (NASA), especialista de misión: será su primer vuelo espacial. Fue seleccionado por la NASA en la promoción de candidatos a astronauta de 2021, y anteriormente formó parte de la tripulación de reserva y de cierre de la misión Artemis 2 de la agencia.

Frank Rubio (NASA), especialista de misión: será su segundo viaje al espacio. La primera vez lo hizo a bordo de la nave espacial Soyuz MS-22 desde Baikonur hacia la estación espacial el 21 de septiembre de 2022 y regresó el 27 de septiembre de 2023, batiendo el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por un astronauta estadounidense con 371 días en órbita. Rubio fue seleccionado por la NASA en la promoción de candidatos a astronauta de 2017.

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También hay un quinto astronauta de reserva: Bob Hines. La tripulación comenzará de inmediato su entrenamiento en los sistemas de la nave espacial Orion, además de colaborar en el desarrollo y las operaciones de las versiones de prueba de los módulos de aterrizaje de Blue Origin y SpaceX.

“Artemis 3 ampliará los límites de las operaciones espaciales en órbita. La designación de Luca como piloto refleja la amplia experiencia europea en vuelos espaciales tripulados y se basa en su dilatada experiencia operativa en situaciones de alta presión”, declaró Josef Aschbacher, director general de la ESA.

Así será Artemis 3

La nueva misión de Artemis incluirá el lanzamiento simultáneo de los cohetes más potentes del mundo. El módulo de aterrizaje Pathfinder de Blue Origin, capaz de permanecer en órbita durante varias semanas, se lanzará primero y esperará a la tripulación. La NASA enviará a los astronautas a bordo de la nave Orion mediante el cohete SLS a la órbita terrestre, antes de acoplarse en el espacio con el módulo de aterrizaje de prueba de la compañía y permanecer acoplados durante aproximadamente dos días para realizar pruebas y demostraciones tecnológicas, incluyendo el acceso al módulo de aterrizaje.

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Tras completar las operaciones de acoplamiento con Blue Origin, Orion se separará y esperará a Starship. El módulo de aterrizaje Pathfinder de SpaceX se lanzará y se unirá a Orion para permanecer conectado durante aproximadamente un día para realizar comprobaciones y pruebas. Posteriormente, Orion y su tripulación se desacoplarán y regresarán a la Tierra, amerizando de forma segura en el Océano Pacífico.

La NASA informó que ya están avanzando en los preparativos para el lanzamiento de prueba. Los ingenieros conectarán el módulo de tripulación y el módulo de servicio de Orion este verano e integrarán el sistema de acoplamiento de la nave espacial. También continúan las pruebas del escudo térmico, (el que protege a los astronautas de las altas temperaturas en su regreso a la Tierra).

Por su parte, Blue Origin está desarrollando una versión lunar tripulada de su módulo de aterrizaje Blue Moon, mientras que SpaceX está desarrollando una versión lunar tripulada de su Starship. Ambas compañías están construyendo prototipos para Artemis 3, con el apoyo directo de la NASA durante el diseño, el desarrollo, las pruebas y la evaluación, incluyendo el intercambio de la experiencia y las capacidades de la agencia adquiridas en misiones anteriores.

En total, se espera que la tripulación de Artemis 3 permanezca en el espacio durante aproximadamente dos semanas, y la duración exacta de la misión se determinará en tiempo real en función del lanzamiento, el encuentro y las operaciones de acoplamiento.

El anuncio se da dos meses después del éxito de Artemis 2, la misión que le permitió al humano volver a la Luna y recorrer la mayor distancia registrada desde la Tierra. Cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover, Cristina Koch y Jeremy Hansen) sobrevolaron la cara oculta de la Luna y regresaron a la Tierra después de 10 días de misión.

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