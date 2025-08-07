La NASA aplaza el regreso de cuatro astronautas que llevan cinco meses en el espacio

De izquierda a derecha, los miembros de la tripulación SpaceX-10 de la NASA, Kirill Peskov, Nichole Ayers Anne McClain, y Takuya Onishi posan para un retrato grupal dentro del módulo de laboratorio Kibo de la Estación Espacial Internacional. Foto: NASA

La NASA y SpaceX suspendieron la operación que debía traer de regreso a cuatro astronautas de la misión Crew-10, que se encuentran en la Estación Espacial Internacional (EEI) desde marzo. Según informaron las entidades, los fuertes vientos pronosticados en los lugares de amerizaje (aterrizaje en una superficie acuática) frente a la costa de California fueron la causa de la suspensión.

A través de una comunicado, la NASA explicó que la maniobra para traer de vuelta a la tripulación consiste en desacoplar o separar la cápsula Dragon de la EEI, específicamente del módulo Harmony.

Las personas que esperan el regreso a la Tierra son las astronautas de la NASA Anne McClain y Nichole Ayers, el astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Takuya Onishi y el cosmonauta de Roscosmos Kirill Peskov ya completan cinco meses en la EEI.

Según la NASA, durante el miércoles, 6 de agosto, el equipo se dedicó a realizar ejercicios para preparar sus cuerpos para el regreso a la gravedad terrestre, tareas ligeras de mantenimiento y configuraciones rápidas de la cápsula Dragon.

La cápsula llegó allí el 16 de marzo tras ser lanzada desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, Estados Unidos. Ahora, asegura la NASA y Space X, están a la espera de los pronósticos meteorológicos, y si no hay nada extraordinario, la llegada de los astronautas serpa el sábado, 9 de agosto, aproximadamente a las 11:33 del sábado 9 de agosto frente a la costa de California.

La SpaceX Crew-10 de la NASA es la décima misión de rotación de tripulación del sistema de transporte espacial humano de la compañía y su undécimo vuelo con astronautas, incluido el vuelo de prueba Demo-2, a la Estación Espacial Internacional a través del Programa de Tripulación Comercial de la agencia.

La tripulación se ha encargado de, entre otras cosas, realizar pruebas de inflamabilidad de materiales para contribuir al diseño de futuras naves espaciales e instalaciones.

