La NASA envió cerca de tres toneladas de material para experimentos científicos al espacio

Se trata de la cápsula SpaceX Dragon, una de las naves espaciales de mayor capacidad que se han construido. Se dirige hacia la Estación Especial Internacional con 2.850 kilogramos destinados a la…

A bordo del Falcon 9, el cohete de lanzamiento de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, partió una cápsula cargada con cerca de tres toneladas de materiales para hacer experimentación científica en el espacio. El despegue ocurrió durante la mañana de hoy, a las 05:33 a.m. (6:33 a.m., hora local), desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos.

Se trata de la cápsula SpaceX Dragon, una de las naves espaciales de mayor capacidad que se han construido. Se dirige hacia la Estación Especial Internacional con 2.850 kilogramos destinados a la investigación científica. Allí los recibirá la tripulación de la Expedición 75, un grupo de científicos que arribó a la estación en julio de 2026 y permanecerá allí hasta los primeros meses de 2027.

Publicidad

"Parte de la investigación científica explorará la creación de retinas artificiales y el cultivo de tejido cardíaco en condiciones de ingravidez. La Dragon también lleva el último par de paneles solares desplegables que se instalarán durante las próximas caminatas espaciales para complementar el sistema de generación de energía de la estación orbital", explicó la NASA mediante un comunicado.

La misión con los materiales científicos a bordo también planea realizar una investigación sobre el comportamiento del cerebro humano en el espacio. Para hacerlo, enviaron modelos de tejidos que imitan al cerebro con rumbo hacia el espacio y se conservaron unos similares en laboratorios en la Tierra. El objetivo será evaluar las diferencias entre estos tejidos una vez que retornen al planeta.

Le puede interesar

Por otra parte, los científicos esperan evaluar la diferencia en el desarrollo de enfermedades en cultivos de plantas entre la Tierra y el espacio, a partir de análisis de estas enfermedades en las condiciones de microgravedad.

También se espera que dentro de los experimentos que realizarán los científicos adelanten un análisis sobre una nueva metodología para evaluar de mejor manera y más rápido la salud de los astronautas en el espacio. "La nave espacial también transporta la primera prueba de un lector de microplacas compacto que llegó a bordo de la estación espacial a principios de este año. El experimento de la iniciativa Commercially Enabled Rapid Space Science pone a prueba la capacidad del dispositivo para detectar y medir ciertos biomarcadores, como anticuerpos, antígenos y proteínas. El uso del lector de placas permitiría a los científicos analizar muestras a bordo de la estación espacial y obtener datos rápidamente, en lugar de esperar a que las muestras regresen a la Tierra para su análisis", señaló la NASA.

Finalmente, dentro de las casi tres toneladas de carga también se encuentran los materiales para adelantar la cuarta fase de un experimento que evalúa cómo se comportan y sobreviven las bacterias resistentes a los antibióticos en el espacio. "Como parte de la investigación, los astronautas toman muestras repetidamente de las superficies de toda la estación espacial para detectar organismos resistentes a los medicamentos. Este trabajo podría ayudar a desarrollar métodos para proteger a los astronautas contra las infecciones bacterianas durante misiones de larga duración. En la Tierra, los hallazgos podrían aportar información sobre cómo se desarrollan las superbacterias a partir del uso excesivo de antibióticos", detalló la NASA.

Todos los materiales para adelantar estos experimentos llegarán a la Estación Espacial Internacional el jueves sobre las 10:00 a.m. (11:00 a.m., hora de Florida). Allí los estarán esperando los siete astronautas de la Expedición 75, liderada por Jessica Mier, una bióloga marina y fisióloga estadounidense de 49 años, que estará a cargo de lo que ocurra en la estación hasta el 1 de abril de 2027.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬