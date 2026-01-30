La NASA simulará el lanzamiento de la misión que llevará de nuevo humanos a la Luna

USA7837. CABO CAÑAVERAL (ESTADOS UNIDOS), 29/01/2026.- Fotografía del 18 de enero de 2026 cedida por la NASA que muestra el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion (arriba) de la misión Artemis II en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Estados Unidos). En medio de las inusuales bajas temperaturas en Florida, la NASA prevé realizar este sábado el ensayo en frío de la misión Artemis II, que incluye la carga completa de combustible, un paso crucial hacia la misión que llevará este año a cuatro astronautas nuevamente alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años. EFE/ Joel Kowsky/ NASA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Foto: EFE - Joel Kowsky/ NASA

Este sábado 31 de enero de 2026, la NASA, la agencia espacial estadounidense, realizará un lanzamiento simulado del megacohete lunar Artemis II. Estas pruebas marcan uno de los pasos previos para el regreso de astronautas estadounidenses al satélite natural de la Tierra.

Después de cinco décadas de espera, el regreso del humano a la Luna está a solo días. La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) está preparando los detalles finales para poner en marcha la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas, incluida una mujer por primera vez, a un sobrevuelo lunar, a la distancia más lejana en el espacio profundo a la que cualquier humano ha llegado en más de medio siglo.

En el marco de esta misión, el lanzamiento simulado hace parte de las últimas fases para el lanzamiento de la misión lunar programada para el próximo 9 de febrero.

Antes del lanzamiento, los ingenieros de la NASA realizarán lo que denominan como el “ensayo general con vestuario”. Este consiste en llenar de combustible al cohete que llevará a los astronautas a la Luna.

“Durante el ensayo, los equipos demostrarán la capacidad del cohete para cargar más de 700.000 galones de propulsores criogénicos en el cohete, realizar una cuenta atrás para el lanzamiento y practicar la extracción segura del propulsor del cohete sin astronautas dentro de la nave espacial”, explicó la NASA, a través de su página web.

En concreto, un una serie de ciclos de prueba, los equipos de la NASA realizan pruebas para probar la habilidad del cohete para manejar de manera segura el combustible antes del lanzamiento.

“La primera cuenta atrás comenzará aproximadamente 49 horas antes del lanzamiento, cuando los equipos de lanzamiento sean llamados a sus puestos, hasta 1 minuto y 30 segundos antes del lanzamiento, seguido de una pausa prevista de tres minutos y, a continuación, la reanudación de la cuenta atrás hasta 33 segundos antes del lanzamiento, momento en el que el secuenciador automático de lanzamiento del cohete controlará los últimos segundos de la cuenta atrás”, explica la NASA.

Los equipos de la NASA también estarán probando varios elementos, como el sistema de agua potable de Orion, cuyas muestras iniciales revelaron en las últimas pruebas niveles de carbono orgánico más altos de lo esperado.

Todas estas pruebas culminarán con el lanzamiento simulado del megacohete lunar, programado para el próximo sábado 31 de enero a las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el propósito de Artemis 2?

Artemis II tiene un objetivo claro: confirmar que los sistemas de la nave espacial funcionan según lo diseñado en el entorno del espacio profundo, para seguir enviando astronautas en misiones cada vez más complejas que permitan explorar más de la Luna, pero que también sienten las primeras bases de las misiones tripuladas a Marte.

En el viaje de ida y vuelta a la Luna, la misión sobrevolará la cara oculta del satélite, es decir, la que está en dirección opuesta a la Tierra. Este recorrido será de aproximadamente tres horas, donde los astronautas analizarán y fotografiarán características geológicas, como cráteres de impacto y antiguos flujos de lava del satélite. “Estas habilidades serán cruciales para explorar la región del Polo Sur de la Luna en futuras misiones”, explica la NASA.

Otro aspecto importante del viaje será evaluar la salud de los astronautas para entender cómo los viajes espaciales profundos influyen en el cuerpo, la mente y el comportamiento humano. Durante la misión de aproximadamente diez días, los astronautas recolectarán y almacenarán su saliva, se pondrán monitores de muñeca que rastrean el movimiento y el sueño, y ofrecerán otros datos esenciales para el Programa de Investigación Humana de la NASA y otros equipos científicos de la agencia.

“Se espera que los hallazgos proporcionen información vital para futuras misiones a destinos más allá de la órbita baja terrestre, incluyendo Marte”, explicó Laurie Abadie, ingeniera aeroespacial del programa en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Los resultados ayudarán a la agencia estadounidense a desarrollar futuras intervenciones, protocolos y medidas preventivas para proteger mejor a los astronautas en futuras misiones a la superficie lunar y a Marte. Del éxito de Artemis II dependen Artemis III que busca que el humano vuelva a pisar la Luna, algo que no sucede desde 1972.

