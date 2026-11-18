La Voyager 1 es una sonda espacial de la NASA lanzada el 5 de septiembre de 1977. Su misión era explorar los planetas exteriores del sistema solar, pero terminó convirtiéndose en uno de los objetos más extraordinarios que ha construido la humanidad. Su estructura tiene una…

Es posible que nunca haya escuchado de la sonda Voyager 1, pero lo hará mucho a partir de este miércoles 18 de noviembre. Se espera que hoy este objeto creado por el ser humano alcance un hito que ninguna otra cosa ha logrado: estar a un día luz de distancia de la Tierra.

La Voyager 1 es una sonda espacial de la NASA lanzada el 5 de septiembre de 1977. Su misión era explorar los planetas exteriores del sistema solar, pero terminó convirtiéndose en uno de los objetos más extraordinarios que ha construido la humanidad. Su estructura tiene una antena parabólica de 3,7 metros de diámetro, que le permite comunicarse con la Tierra, y un cuerpo central de diez lados donde están alojados sus sistemas electrónicos.

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De allí se extienden varios brazos que sostienen instrumentos científicos y tres generadores que producen electricidad a partir del calor generado por la desintegración del plutonio-238. Lleva un disco de oro con sonidos, imágenes y saludos de la Tierra, concebido como un mensaje para cualquier forma de vida que pudiera encontrarla.

Desde su lanzamiento, la Voyager 1 ha enviado a la Tierra imágenes y datos que cambiaron lo que sabemos de los planetas exteriores. En 1979, durante su paso por Júpiter, descubrió dos lunas que hasta entonces eran desconocidas, llamadas después Metis y Tebe, y encontró un tenue anillo alrededor del planeta. También estudió su atmósfera, observó sus grandes tormentas y registró una de las sorpresas más importantes de la misión: la presencia de volcanes activos en Ío, una de sus lunas.

Un año después, en noviembre de 1980, llegó a Saturno. Allí identificó cinco lunas que no se conocían y descubrió un nuevo anillo, además de estructuras complejas en el sistema de anillos del planeta. Sus observaciones permitieron estudiar de cerca varias de sus lunas, entre ellas Titán.

Después de completar su recorrido por Saturno, la Voyager 1 continuó alejándose del Sol. El 25 de agosto de 2012 se convirtió en la primera nave espacial en cruzar la heliopausa, el límite de la burbuja formada por el viento solar y el campo magnético del Sol, y entrar en el espacio interestelar.

Desde entonces, sus instrumentos han seguido recogiendo información sobre el entorno que existe más allá de esa frontera. Y ahora la Voyager 1 está a punto de alcanzar una nueva marca. Este miércoles 18 de noviembre se convertirá en el primer objeto construido por el ser humano en estar a un día luz de la Tierra. Esto significa que se encontrará a unos 25.900 millones de kilómetros de nuestro planeta: una distancia tan grande que incluso una señal de radio, que viaja a la velocidad de la luz, tardará 24 horas en llegar hasta ella. Nada construido por los humanos ha llegado tan lejos.

¿Qué significa un día luz de la Tierra?

La NASA señala que cuando la Voyager 1 alcance este punto habrá tardado 49 años, dos meses y 11 días en recorrer una distancia equivalente a un día luz desde la Tierra. Es decir, casi medio siglo de viaje para llegar a un lugar del que la luz podría alejarse en apenas 24 horas. La agencia considera que se trata de un hito, tanto por la distancia alcanzada como por lo que representa para la exploración espacial de los humanos.

Pero ¿qué significa exactamente un día luz? La NASA explica que nada en el universo viaja más rápido que la luz, que se desplaza a unos 300.000 kilómetros por segundo. Un día luz es, entonces, la distancia que recorre en 24 horas: 25.902.068.356 kilómetros. No es una medida de tiempo de viaje, sino de distancia, como ocurre con el año luz, que corresponde a lo que la luz recorre en un año.

Para entender mejor esa magnitud, basta con compararla con algunos lugares de nuestro vecindario cósmico. La luz que sale del Sol tarda unos ocho minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra, dice la NASA. La que viaja entre nuestro planeta y Marte puede tardar entre tres y 22 minutos, dependiendo de la posición de ambos en sus órbitas. Incluso Neptuno, el planeta más distante del sistema solar, se encuentra a unas cuatro horas y diez minutos luz de la Tierra. La Voyager 1 estará mucho más lejos: a una distancia que la luz necesita un día entero para recorrer.

La consecuencia más llamativa de este hito tiene que ver con la comunicación. Aunque las señales de radio viajan a la velocidad de la luz, ya no pueden llegar de inmediato a la sonda. Cuando la NASA envíe una instrucción a la Voyager 1, esta tardará aproximadamente 24 horas en recibirla. Y cuando la nave responda enviando datos, la señal necesitará otras 24 horas para regresar. En la práctica, cualquier intercambio entre la Tierra y la sonda requerirá cerca de dos días, uno por cada trayecto.

La Voyager 1 viaja a unos 61.000 kilómetros por hora. Esa velocidad, que puede parecer extraordinaria en términos terrestres, es muy pequeña frente a la de la luz. Por eso ha necesitado casi 50 años para alcanzar una distancia que la radiación electromagnética recorre en un solo día.

¿Hacia dónde va la sonda? Según la NASA, la Voyager 1 se dirige hacia una estrella llamada AC +79 3888, también conocida como Gliese 445, situada a más de 17 años luz de la Tierra. Actualmente se encuentra en la dirección de la constelación de la Osa Menor. Los cálculos indican que, dentro de unos 40.000 años, pasará a aproximadamente 1,7 años luz de esa estrella. No llegará a orbitarla ni a explorar sus planetas: simplemente continuará su recorrido por el espacio interestelar.

Para entonces, es muy probable que la Voyager 1 lleve miles de años sin comunicarse con la Tierra. Su fuente de energía se irá agotando y llegará un momento en que ya no podrá mantener sus instrumentos en funcionamiento.

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