La representación de las mujeres en la ciencia se estancó y empezaría a retroceder

Una de las muestras de la disparidad de género que existe en diferentes campos de la sociedad ha sido la amplia diferencia entre la participación y representación de mujeres en la ciencia, en comparación con la que tienen los hombres. Aunque durante años se registraron importantes avances en busca de la paridad en este campo, la representación de las mujeres en la ciencia se estancó y podría empezar a retroceder en los próximos años.

Así lo alertó el informe "Global improvements in the representation of women in science are stalling", una investigación que reúne datos sobre 186 países en el mundo y que contó con la participación de investigadoras de la Universidad del Rosario. De acuerdo con los resultados, en 84 de los 186 países, el índice de paridad de género en la ciencia podría retroceder para 2024, al compararlo con el de 2019.

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"Para hacerlo, los autores analizaron 47 millones de registros de publicaciones de Scopus correspondientes al periodo 1996-2023. A diferencia de los análisis que se limitan a comparar cuántas mujeres y hombres publican, el estudio descompone los cambios en la representación femenina a partir de tres procesos: el ingreso a la actividad científica, la salida de la producción investigativa y la migración internacional. Esto permite identificar no solo si la paridad mejora o se estanca, sino también qué factores contribuyen a esa evolución en cada país", explicó la Universidad del Rosario en un comunicado.

Los datos recopilados para esta investigación abarcaron más de dos décadas y muestran una tendencia preocupante. El índice global de paridad tuvo un salto significativo entre 2001 y 2010, pasando de 0,39 a 0,51, un incremento de 0,12 a lo largo de esa década. Pero, el panorama cambió entre 2010 y 2018, cuando el índice llegó a 0,57. Es decir, solo creció 0,06 en los siguientes ocho años, la mitad de lo que había logrado en la década anterior.

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"Las proyecciones hasta 2040 refuerzan la preocupación. En 84 de 186 países, el índice podría ubicarse por debajo del nivel de 2019. Además, 69 países seguirían teniendo menos de una mujer por cada dos hombres en la actividad científica para ese año, de acuerdo con las estimaciones del estudio", señala la U. del Rosario en el comunicado.

Aunque este diagnóstico no es una sentencia que asegure que en los próximos 15 años habrá un retroceso, sí hace un llamado de atención sobre lo que estaría frenando el avance hacia la paridad en la ciencia. De acuerdo con las investigadoras, hay varios factores que estarían influyendo en esta situación.

Uno de los aspectos que destaca la investigación es que hay una diferencia importante entre la participación y la representación de las mujeres en la ciencia. La participación se refiere a la cantidad de mujeres que ingresan a la ciencia como investigadoras, pero la representación incluye otros aspectos, como las condiciones que puedan tener para sostenerse allí y cómo su participación se traduce, por ejemplo, en publicaciones científicas.

"En 146 de los 186 países analizados, las diferencias de género en las tasas de ingreso fueron el componente que más contribuyó al cambio observado en el crecimiento relativo de las investigadoras. Sin embargo, la entrada de más mujeres no elimina las diferencias que se producen después: en numerosos países, las investigadoras también presentan mayores tasas de salida de la producción

científica", apuntan en el comunicado.

Uno de los datos que revelan las dificultades que afrontan las mujeres para sostenerse dentro del mundo de la investigación científica es que, en la mayoría de las cohortes de publicaciones analizadas, después de seis años eran las mujeres quienes tenían una mayor probabilidad de dejar de publicar.

Esto, de acuerdo con el estudio, llama la atención sobre la importancia de no medir la paridad únicamente basándose en el número de mujeres que participan en la academia, sino que se tenga en cuenta la continuidad y las condiciones bajo las cuales están participando.

“Abrir la puerta no basta: la permanencia de las mujeres es clave para cerrar la brecha en la ciencia. Las diferencias en su permanencia y, en algunos países, en la movilidad internacional pueden erosionar las ganancias logradas al ingreso", advierte Julián Cortés, uno de los autores del estudio y director de investigación en la Unidad de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario, en el documento.

Esto, además, no afecta solo a países que tengan sistemas de investigación científica más recientes o en formación. El estudio destaca que, si se mantiene la tendencia actual, en países como Alemania se alcanzaría su punto máximo de paridad en 2035 y luego empezaría a disminuir, mientras que en Australia ese punto máximo habría llegado en 2025, y durante 2026 ya se espera una disminución.

"La investigación plantea que las políticas orientadas a mejorar la representación femenina deben contemplar el ciclo completo de la carrera científica: las oportunidades de ingreso, las condiciones de permanencia, la duración de las trayectorias y la movilidad internacional. En lugar de evaluar los avances únicamente a partir de cuántas mujeres se incorporan a la investigación, también es necesario observar si pueden sostener su producción académica y desarrollar carreras a largo plazo", concluyen en el comunicado.

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