La subasta de un meteorito de Marte ha generado debate, ¿por qué?

En noviembre de 2023, en Níger, ubicado en África occidental, fue descubierto NWA 16788, un meteorito procedente de Marte que se ha convertido en el más grande de su tipo hallado en la Tierra. Pesa 54 libras, una tamaño grande si se compara con la mayoría de meteoritos marcianos, que suelen ser pequeños fragmentos. Así lo describió la casa de subastas Sotheby’s, que lo presentó como una auténtica rareza.

Meses después, Sotheby’s anunció que la roca había sido vendida en Nueva York por 4,3 millones de dólares. Los nombres del comprador y del vendedor permanecen en el anonimato, pero la subasta ha encendido un intenso debate. Una de las principales preguntas que circula es si parte de ese dinero llegó a Níger, el país donde fue encontrado.

Por medio de un comunicado, el Gobierno de Níger aseguró que tenía “dudas sobre la legalidad de su exportación y planteó preocupaciones sobre un posible tráfico ilícito internacional”. Sin embargo, Sotheby’s respondió y negó esta afirmación y explicó que siguieron los procedimientos correctos.

Mientras tanto, Níger anunció que abrirá una investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo y la venta de NWA 16788 —siglas que significan “África Noroeste”—.

Sin embargo, aún hay más incógnitas que certezas. Un artículo académico italiano reunió algunas pistas de lo que se conoce hasta ahora del meteorito: no es conocida la identidad de la persona que encontró el meteorito, que NWA 16788, fue “vendida por la comunidad local a un comerciante internacional” y finalmente fue transferido a una galería privada en la ciudad italiana de Arezzo.

Durante un breve periodo, el meteorito estuvo exhibido en la Agencia Espacial Italiana, en Roma, antes de reaparecer, hace apenas un mes, en Nueva Yorkl Sobre esto, Sotheby’s contó que NWA 16788 fue “exportado desde Níger y transportado de acuerdo con todos los procedimientos internacionales pertinentes”.

Pero el antropólogo de la Universidad de Chicago, Paul Sereno, en entrevista con BBC Mundo, sugirió que en este proceso se violó la ley nigerina. “El derecho internacional establece que no se puede simplemente sacar del país algo importante para el patrimonio de un país, ya sea un bien cultural, un bien físico, un bien natural o un bien extraterrestre. Ya sabemos que hemos dejado atrás la época colonial, cuando todo esto era aceptable”, señaló el docente.

Sereno lidera ahora una campaña para recuperar el patrimonio cultural y natural de Níger, incluido este meteorito. Su iniciativa incluye la construcción de un gran museo en una isla del río Níger, en la capital, Niamey, donde se puedan conservar y exhibir artefactos de este valor histórico y científico.

