Eclipse solar del siglo: ya se conoce cuándo será y cuánto durará

Estas son las fases de un eclipse solar total. Foto: EFE - Francisco Guasco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El eclipse solar total es uno de los eventos astronómicos más esperados por los aficionados. En esta ocasión, este eclipse contará con una duración inusual, por lo que se convertirá en el más largo sobre tierra en todo el siglo XXI.

(Lea: Así funcionaban los bomberos y la prevención de desastres en el Imperio Romano)

De acuerdo con el sitio de divulgación astronómica Space, el fenómeno alcanzará hasta seis minutos y 22 segundos de oscuridad total, motivo por el cual ha sido bautizado como el “eclipse del siglo”.

La NASA explica que los eclipses solares ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, total o parcialmente. Esta alineación ofrece una oportunidad única para observar al Sol de una forma distinta.

En el caso de un eclipse solar total, que es el que se espera, la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre la Tierra y bloqueando por completo la luz solar en determinadas zonas. Esto sucede solo en ocasiones contadas, ya que la órbita de la Luna no está perfectamente alineada con la de la Tierra y el Sol.

(Puede leer: Personas enterradas hace 1.300 años en Europa tenían ascendencia africana)

🌓 Fases del eclipse solar total

🌒 Eclipse parcial

Es la primera fase, cuando el Sol empieza a verse como una media luna. En Bogotá, este momento ocurrirá hacia las 10:34 p.m.

🌒 Perlas de Baily

La Luna cubre casi todo el disco solar, generando un efecto de “anillo de diamantes” o “perlas de Baily”, justo antes de la totalidad. Según Time and Date, esto sucederá sobre las 11:58 p.m.

🌒 Totalidad

La Luna oculta por completo al Sol, y la única luz visible es la corona solar. El momento máximo será a las 12:46 a.m.

(Lea también: Encontraron restos que serían de investigador desaparecido en 1959 en la Antártida)

🌒 Fin de la totalidad

La Luna comienza a retirarse, dejando al descubierto nuevamente el disco solar. Esto ocurrirá a la 1:34 a.m.

🌒 Fin del eclipse parcial

La Luna se aleja por completo del disco solar, marcando el final del fenómeno. Será alrededor de las 2:57 a.m.

🌓 ¿Dónde se verá el eclipse?

Según la NASA, las personas que se encuentren justo en el centro de la sombra de la Luna verán el eclipse de forma total. El evento tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 y será visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal.

En otras regiones de Europa, África, América del Norte, así como en el océano Atlántico, el océano Ártico y el océano Pacífico, solo se podrá observarse de forma parcial.

(Puede leer: En restos de hace 5.700 años, científicos hallaron un caso de canibalismo humano)

En el caso de Colombia, Time and Date confirma que no será visible. Sin embargo, se puede consultar la lista completa de países y horarios de cada fase en este enlace.

🌓 ¿Cómo ver el eclipse?

Para ver este tipo de fenómenos, la NASA advierte que para observar un eclipse solar es imprescindible utilizar gafas especiales para eclipses o visores solares certificados, con el objetivo de prevenir daños oculares permanentes. La única fase en la que se pueden retirar es durante la totalidad, cuando el Sol está completamente cubierto.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬