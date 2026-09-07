La UNGRD reporta 21 incendios activos en todo el país este lunes 7 de septiembre

Un bombero trabaja en la contención de uno de los incendios forestales en Chagualá, departamento del Tolima. Foto: EFE - VANNESSA JIMÉNEZ

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó en la mañana de este lunes el reporte sobre los incendios forestales que se reportan en el país con corte a las 8:30 a.m. de este 7 de septiembre.

En términos generales, la entidad reporta 21 incendios activos y 2 controlados, lo cual representa un incremento de 8 incendios activos frente al reporte de este domingo, mientras que el número de incendios controlados es el mismo en ambos reportes.

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La situación más compleja, como viene sucediendo en las últimas semanas, sigue siendo la de Tolima, donde la Unidad tiene reportes de al menos siete incendios activos.

Los municipios en Tolima afectados por las llamas a esta hora son Cunday, Ortega, Coyaima, Natagaima, Ibagué y San Luis. Aunque Cortolima, la autoridad ambiental del departamento, no publica reportes sobre las afectaciones de los incendios desde el 26 de agosto, un informe de El País, publicado hace una semana, mencionaba más de 50.000 hectáreas arrasadas por las llamas.

El segundo departamento con mayor cantidad de incendios activos en el momento es Cauca, con seis reportes. Las llamas se reportan en los municipios de Argelia, Timbío, Totoró, La Vega, Piendamó y La Sierra. Hasta el momento, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) no ha publicado cifras estimadas de los impactos de los incendios en el departamento.

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Nariño, con cinco incendios activos, también está dentro de los departamentos más afectados. Según el consolidado de la UNGRD, se reportan incendios en Samaniego, Tangua, Ancuya, Chachagüí y Pasto. Aunque no hay cifras consolidadas sobre la magnitud de las afectaciones, medios locales reportan que 1.400 hectáreas productivas han sido arrasadas por las llamas.

En departamentos como Vichada, Norte de Santander y Valle del Cauca también se registran incendios forestales. Los casos más complejos se reportan en Ábrego (Norte de Santander), donde más de 3.000 hectáreas se han perdido en las últimas horas, mientras las autoridades locales siguen esperando apoyo aéreo.

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En Yumbo (Valle del Cauca), un incendio en las últimas horas ha afectado 120 hectáreas, según la Secretaría de Gestión del Riesgo municipal.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), a la fecha hay 236 municipios en algún nivel de alerta por incendios. Tolima (11), Nariño (10) y Huila (9) son los departamentos que mayor cantidad de municipios tienen en alerta roja.

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