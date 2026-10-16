La conferencia aprobó una resolución para adoptar una escala de tiempo global continúa, eliminando así la necesidad de recurrir a segundos intercalares en el futuro. ¿Qué significa esto?

Este jueves, el organismo internacional en el que los países toman decisiones para establecer los estándares para medir magnitudes como el tiempo, la longitud, la masa y la temperatura, conocido como Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), tomó una importante decisión que podría cambiar la manera como se mide el tiempo en todo el mundo.

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Las autoridades del tiempo plantean un cambio para ajustar los relojes del mundo

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Actualmente hay dos referencias para medir el tiempo. Una de ellas utiliza relojes atómicos, que calculan el paso del tiempo con gran precisión a partir de las oscilaciones de los átomos. Estos son la base del Tiempo Universal Coordinado (UTC), que sirve para establecer la hora oficial mundial.

La otra manera es con la rotación de la Tierra. Sin embargo, este movimiento del planeta es ligeramente irregular. Puede que sea más lento o más rápido debido a factores naturales que ocurren dentro de la Tierra.

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Según la CGPM, la rotación ha experimentado una ralentización gradual a lo largo de la historia, y por eso ha sido necesario añadir ocasionalmente segundos intercalares para evitar que el UTC se desajuste respecto al tiempo astronómico.

Esos segundos intercalares son un segundo adicional que se incorporaba a la hora oficial cuando la diferencia entre ambos sistemas (rotación y anatómico) se acercaba a 0,9 segundos. Se utilizó por primera vez en 1972 y, desde entonces, se añadieron 27 segundos intercalares.

“En la práctica, detenemos nuestros relojes durante ese segundo para darle a la Tierra la oportunidad de ponerse al día”, explican Konstantin Bikos y Anne Buckle en el sitio web Time and Date.

Sin embargo, en los últimos años la rotación de la Tierra se ha acelerado, lo que abre la posibilidad de que, por primera vez, sea necesario aplicar un “segundo intercalar negativo”, es decir, quitarle un segundo al reloj oficial para mantenerlo sincronizado con la rotación de la Tierra.

“Las estimaciones actuales sugieren que existe una probabilidad de alrededor del 30 % de que esto ocurra en la próxima década”, aseguró en un comunicado la conferencia.

Por esto, la CGPM tomó la reciente decisión. Dicen que es una medida que reduce los riesgos para los sistemas que dependen de una sincronización temporal precisa y continua, incluidas infraestructuras nacionales esenciales para nuestra vida cotidiana.

“La implementación de segundos intercalares puede resultar compleja; si no se ejecutan correctamente, pueden provocar discrepancias temporales en las redes, lo que podría derivar en fallos en sistemas críticos, como las redes de telefonía móvil o las redes eléctricas. Estos riesgos aumentarían si fuera necesario aplicar, por primera vez, un segundo intercalar negativo”, explica la conferencia.

El cambio empezará a regir a partir del 20 de mayo de 2027. Desde esa fecha se permitirá una diferencia de hasta una hora antes de que sea necesaria una intervención, lo que garantiza la continuidad del UTC durante varios siglos o más, según la CGPM.

Esto no significa que los días vayan a durar 25 horas ni que se vaya a modificar la duración de cada segundo. La hora oficial seguirá avanzando de manera continua, sin añadir ni quitar segundos intercalares. La diferencia con la rotación terrestre podrá acumularse durante un periodo mucho más largo y, eventualmente, requerir un ajuste.

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