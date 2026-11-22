Un grupo de investigadores encontró en el noreste de Chad, en África, indicios de que las águilas podrían ser…

¿Nuestros antepasados, los primeros homínidos, tuvieron que defenderse de grandes águilas que intentaban cazarlos? A veces, en algunas películas animadas, aparece un águila gigantesca que desciende del cielo para llevarse entre sus garras a algún animal o incluso a un personaje. Hasta hace poco, creíamos que todo eso era solo ficción. Pero ahora hay nuevas pistas que sugieren que algo parecido pudo haber ocurrido hace millones de años.

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Un grupo de investigadores encontró en el noreste de Chad, en África, indicios de que las águilas podrían ser capaces de cazar primates mucho más grandes de lo que se creía hasta ahora. El hallazgo, publicado el pasado 18 de noviembre en el American Journal of Biological Anthropology, apunta a que estas aves rapaces habrían atacado a babuinos oliva (Papio anubis) machos adultos cuyo peso puede superar los 20 kilos.

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Se trata de un descubrimiento que podría cambiar algunas de las ideas sobre la presión que ejercieron los depredadores durante la evolución de los primates y, posiblemente, de nuestros antepasados.

La investigación se desarrolló en la Reserva Natural y Cultural de Ennedi, en el noreste de Chad, una región del Sahara caracterizada por sus grandes formaciones de arenisca, acantilados y fuentes naturales de agua. Durante trabajos de campo realizados entre febrero y marzo de 2025, los científicos encontraron restos óseos de babuinos al pie de estas formaciones rocosas.

Entre ellos había cráneos, huesos de las extremidades y escápulas, algunos con marcas que llamaron particularmente su atención. Los investigadores identificaron perforaciones en los huesos que rodean las órbitas oculares y daños en las escápulas, dos tipos de lesiones que, dicen, coinciden con las que pueden producir las garras de las águilas durante la captura y manipulación de sus presas. Estas marcas ya habían sido documentadas en restos de otros primates encontrados debajo de nidos de grandes aves rapaces africanas. Sin embargo, había algo diferente en este caso: los huesos pertenecían a animales considerablemente más grandes que las presas que habitualmente se asociaban con este tipo de depredación.

Para establecer el tamaño de los babuinos cuyos restos encontraron, el equipo examinó cinco fémures y midió la cabeza de estos huesos, una estructura que permite estimar la masa corporal mediante ecuaciones desarrolladas para primates. Los resultados mostraron que los individuos analizados tenían pesos estimados de entre 20,1 y 28,9 kilos, una característica que sugiere que la mayoría eran machos adultos. En la muestra final, que incluyó nueve individuos, ocho correspondían a machos adultos, con un peso promedio estimado de 22,2 kilos.

Uno de los casos más llamativos apareció durante una segunda expedición, realizada en junio de 2026. En esa ocasión, los investigadores recuperaron el cráneo y parte del esqueleto de otro babuino macho adulto, cuyo peso fue estimado en 26,2 kilos. Sus restos también presentaban perforaciones en la órbita ocular y marcas profundas en las escápulas, compatibles con las observadas en otros animales afectados por ataques de águilas.

Se han encontrado marcas de perforación en los cráneos de babuinos, posiblemente causadas por la depredación del águila de Verreaux. © Hobaiter et al. 2026

Todo esto terminó sorprendiendo mucho a los investigadores. La primera autora, la profesora Catherine Hobaiter de la Universidad de St Andrews, afirma, citada en una nota de prensa: "Vimos las águilas mientras buscábamos a los babuinos, pero nunca imaginamos que pudieran representar una amenaza para ellos. Luego encontramos el primer cráneo con una marca de perforación, y después otro, y otro más". El autor principal, el profesor Nathaniel Dominy, del Dartmouth College, agrega, en el mismo comunicado: "Al principio, la idea de que las águilas cazaran babuinos machos adultos parecía estar al límite de lo posible, hasta que dejó de serlo. Nuestro escepticismo fue dando paso poco a poco a la aceptación. Las pruebas eran convincentes".

Durante años, los estudios sobre depredación de primates por aves rapaces han manejado ciertos límites relacionados con el tamaño de las presas. Una referencia ampliamente utilizada señalaba que los primates de menos de 13 kilos podían ser víctimas de las águilas, mientras que los animales de más de 20 kilos se consideraban prácticamente fuera de su alcance. De hecho, hasta ahora no se conocían casos confirmados de primates de más de 13 kilos muertos por un depredador aéreo.

Los investigadores consideran entonces que los restos encontrados en Chad podrían representar una excepción a esa idea. La especie que señalan como posible responsable es el águila de Verreaux (Aquila verreauxii), una rapaz africana que habita principalmente en regiones montañosas y acantilados. Estas aves se alimentan habitualmente de damanes roqueros, pequeños mamíferos que viven entre las rocas, pero también se sabe que pueden cazar antílopes y otros animales considerablemente más grandes.

Pero, ¿cómo es posible que una águila pueda cazar algo que pesa hasta 28 kilos? ¿Es físicamente posible que la levante del suelo? Pues justamente, los investigadores explican que un águila no necesita levantar a su presa y transportarla por el aire para matarla. Los autores describen una estrategia conocida como low flight with sustained grip attack, en la que el ave se lanza sobre el lomo o el cuello del animal y lo sujeta firmemente con sus garras.

Si la presa intenta resistirse, el águila puede mantener el agarre y extender y batir sus alas para conservar el equilibrio mientras el animal se desplaza, hasta que termina cayendo, se agota o sufre lesiones internas.

Aun así, los autores son cuidadosos con sus conclusiones. Las marcas encontradas no permiten demostrar de manera definitiva que las águilas hayan matado a los babuinos. Entre las explicaciones alternativas está la posibilidad de que los animales murieran por otras causas y que las aves se alimentaran posteriormente de sus cadáveres. También evaluaron la posibilidad de que las perforaciones fueran consecuencia de disparos o de enfrentamientos entre machos, aunque consideran que los patrones de daño observados no coinciden con esas explicaciones.

Pero sostienen que la depredación por águilas es la hipótesis que mejor explica las evidencias.

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Todo esto podría ser solo un águila cazando a un babuino si obviamos todo lo que sabemos de la historia del desarrollo humano. Desde hace décadas existe un debate sobre el papel que pudieron desempeñar las grandes aves rapaces en la muerte de algunos de nuestros antepasados.

Uno de los casos más conocidos es el de Taung 1, un fósil de Australopithecus africanus encontrado en Sudáfrica, cuyo cráneo presenta una perforación en la órbita ocular que algunos investigadores han relacionado con el ataque de un águila.

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Una de las objeciones a esa hipótesis era precisamente el tamaño corporal de los primeros homininos y las limitaciones que se atribuían a las aves rapaces para capturar animales grandes. Si las águilas podían atacar babuinos machos de más de 20 kilos, argumentan los autores, no sería entonces descabellado considerar que algunos homininos también pudieron estar expuestos a ese tipo de depredación.

Los investigadores plantean que esta presión pudo influir en algunos aspectos de la evolución de nuestros antepasados, como las diferencias de tamaño entre machos y hembras, la cooperación entre los machos para defender al grupo y los comportamientos de protección y cuidado de las crías. Pero hasta ahora estas son posibles implicaciones evolutivas que el estudio propone explorar, no conclusiones demostradas por los restos encontrados en Chad.

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"Si bien se conocen dos casos de ataques de águilas a humanos, estas aves rara vez intentan depredar sobre ellos. Por lo general, las águilas cazan presas más pequeñas y solo atacan a animales más grandes en circunstancias excepcionales", explica la coautora Gisela Kopp , investigadora del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, quien lleva a cabo este trabajo como parte del proyecto ZENiT del Zukunftskolleg de la Universidad de Constanza.

Los babuinos de Ennedi, agrega Kopp, "constituyen un caso tan singular debido a la forma en que los machos se sientan solos en paredes rocosas verticales expuestas, lo que los hace vulnerables al ataque de las águilas".

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