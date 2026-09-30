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Las “historias del Universo que no se ven con los ojos” y que reconstruyó Juan Diego Soler

El astrofísico y astrónomo Juan Diego Soler acaba de publicar Historia del Universo Invisible, un libro en el que hace un recorrido por la vida de los personajes que nos han permitido conocer mejor el Universo. 

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
Juan Diego Soler es físico y doctor en Astronomía y Astrofísica.
Juan Diego Soler es físico y doctor en Astronomía y Astrofísica.

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Juan Diego Soler no es alguien que necesite mucha presentación. Desde que en 2011 publicó su primer texto en El Espectador, mientras estaba en la Antártica, se ha convertido en un colaborador frecuente de varios medios de comunicación que recurren a él para entender los hallazgos de quienes estudian el Universo. Cada vez que su trabajo como investigador asociado a la Universidad de Viena (Austria) se lo permite, se arma de paciencia y de metáforas para dar una mano en la comprensión de anuncios que, a veces, parecen inteligibles.

Como…

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar. SergioSilva03 ssilva@elespectador.com
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Comentarios
  • Melmalo(21794)30 de septiembre de 2026 – 09:56
    Un hombre de ciencia humano y sencillo, siempre enseña de manera didáctica temas del universo para que podamos entenderlo.
  • Leonardo(69374)30 de septiembre de 2026 – 07:04
    Fascinante la entrevista pero aún más el entrevistado. Este tipo de reportajes valen la pena la suscripción a EE.
  • Atenas(06773)30 de septiembre de 2026 – 05:36
    Doy por sentado q’ este nuevo libro del pa mí célebre autor JuanDiego Soler, será otro éxito. De él ya leí Lejos de casa y Relatos del confín del mundo, y este tercero, Historia del Universo Invisible, de seguro q’ será otro placer leerlo como igual ocurre con sus muy interesantes columnas aquí en EE.
  • Diego(27922)30 de septiembre de 2026 – 04:19
    Este artículo cae como agua fresca en esta época de sequía; no solo por el cambio climático sino por el político.
  • Lalo(70277)29 de septiembre de 2026 – 22:32
    La ciencia es el saber más seguro que tenemos. Y conocer la astronomía por medio de un divulgador tan capaz como Juan Diego Soler es una delicia.
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