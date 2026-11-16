Las razones por las que el Cañón del Chicamocha ahora es Patrimonio Geológico Mundial

Vargas, geóloga del Grupo Museo Geológico e Investigaciones Asociadas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), había viajado con otro colega, el profesor Luis Carlos Mantilla, de la Universidad Industrial de Santander, para recibir un reconocimiento que llevaban…

El 4 de noviembre, a eso de las 5:45 de la tarde, Marianela Vargas hizo una breve presentación ante la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Estaba en Portugal, en el Hotel Vila Sol, no muy lejos de Algarvensis, un Geoparque Mundial de la Unesco que se roba muchas miradas.

Vargas, geóloga del Grupo Museo Geológico e Investigaciones Asociadas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), había viajado con otro colega, el profesor Luis Carlos Mantilla, de la Universidad Industrial de Santander, para recibir un reconocimiento que llevaban esperando un par de años. Tras no haberlo logrado en su primer intento, ahora iban a obtenerlo oficialmente: ese organismo decidió que el Cañón del Chicamocha haría parte de la nueva lista de cien lugares considerados como Patrimonio Geológico Mundial.

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La presentación, como la de todos los científicos, fue breve. En 15 minutos recordó por qué ese cañón por el que sacan pecho los santandereanos y que pone con los pelos de punta a un conductor de auto novato, debía estar en ese grupo. Las diapositivas que prepararon mostraban unas fotografías de ese lugar y varias descripciones geológicas que soportaban sus argumentos.

“El cañón del Chicamocha ofrece una exposición geológica excepcional en una región tropical, donde la erosión y un microclima semiárido limitan la cobertura vegetal”, se leía en una de ellas.

Vargas y Mantilla, ya en Colombia, suenan felices de que el trabajo que iniciaron hace cinco o seis años haya llegado a un buen término. “Es muy importante para nosotros esa designación”, dice Mantilla, doctor en Ciencias Geológicas. “Es un reconocimiento no solo al paisaje majestuoso sino a una belleza que ha sido esculpida por un juego combinado de fuerzas endógenas y exógenas del planeta”.

Quienes han caminado a lo largo de ese cañón saben que las palabras y las fotografías no suelen hacerle honor a ese adjetivo. No es fácil describir sus 180 kilómetros de longitud, que empiezan a formarse en Boyacá y se extienden a lo largo de Santander. Allí, el río Chicamocha desciende desde más de 2.300 metros sobre el nivel del mar hasta los 332 metros, en donde las temperaturas pueden acercarse a los 40 °C en medio de uno de los ecosistemas más golpeados de Colombia: el bosque seco tropical. De los nueve millones de hectáreas que hubo alguna vez en todo el país, ya desapareció cerca del 90 %.

Pero donde los caminantes solo ven montañas imponentes y uno que otro ejemplar de ceibas barrigonas (Cavanillesia chicamochae) —que únicamente se encuentran en ese lugar en la Tierra—, los geólogos ven un “laboratorio natural al aire libre”, como dice el profesor de la UIS Francisco Velandia, PhD en Geociencias y otro de los investigadores que participaron en el proceso de postulación a la Unión Internacional de Ciencias Geológicas.

A lo que se refiere es a un listado de particularidades que tiene el Cañón de Chicamocha que lo hace fascinante para él y sus colegas. Por un lado, allí pueden apreciarse rocas de diferentes períodos geológicos: hay depósitos cuaternarios, rocas metamórficas, ígneas o sedimentarias, por mencionar algunas. No en vano, agrega Velandia, hasta allí van los estudiantes de todas las escuelas de Geología: “Debido a ese clima de bosque seco tropical, en el Chicamocha las rocas están expuestas y podemos estudiarlas, algo que no sucede en muchos lugares de Colombia”, pues están cubiertas por suelos espesos, propios de un país tropical.

Por otro lado, en el cañón hay unas estructuras que los científicos han estudiado desde que se empezó a documentar geológicamente el Chicamocha, en 1892. Una de ellas es la Falla de Bucaramanga que “controla”, en parte, la formación del cañón, que también se ha dado por la erosión que ha generado el río a lo largo del tiempo.

De hecho, fue por el efecto de la Falla de Bucaramanga, que atraviesa el oriente de Santander, que ese organismo internacional decidió otorgarle el reconocimiento de Patrimonio Geológico Mundial al Cañón del Chicamocha. En términos un poco más técnicos, por su “tectónica transpresiva”.

Velandia se arma de paciencia para explicarlo: “Transpresivo quiere decir que la falla levanta toda la zona del macizo de Santander hasta alcanzar alturas de páramo, pero también mueve ese bloque hacia el norte. Es un movimiento combinado: se da en una dirección lateral y de forma vertical”.

“Imagine que hay dos bloques”, complementa Manuel Gómez, integrante del Grupo Museo Geológico del SGC y otro de los partícipes del proceso de postulación. “Uno que va hacia el norte y otro que va hacia el sur. Pero, al mismo tiempo, están chocándose. Son esos dos componentes del movimiento los que generan esas deformaciones y permiten que veamos las geoformas del cañón. Eso es lo que hace tan particular al Chicamocha, en comparación con otros cañones”.

Para la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, esa particularidad lo hace un “referente para la comprensión de los sistemas transpresivos” del mundo.

Al profesor Mantilla le gusta usar una analogía para explicarlo mejor: hay que imaginar, dice, una calle plana de 100 metros en la que, de pronto, surge una ruptura y en los últimos 20 metros se levantan un montón de tramos. Unos suben, unos quedan más abajo, otros siguen subiendo y dejan expuesto todo lo que había debajo, revelando millones de años de historia.

“Esa ruptura es lo que tenemos nosotros en Santander; es el corredor tectónico que está representado en esa Falla de Bucaramanga y que hace que se fragmente el territorio, generando zonas topográficamente más altas en el oriente [como el páramo de Berlín] y, al otro lado, cuestas y mesas más bajas”, añade. “Para ir al grano, se reconoció al Cañón del Chicamocha como un paisaje morfotectónico, es decir, por las formas de su terreno que son muy diversas y están dadas por fuerzas internas del planeta, como las que dieron origen a la Falla de Bucaramanga, y por procesos exógenos, como la erosión causada por el río”.

Todas esas razones, sintetiza Velandia, la han hecho una zona tan llamativa para estudiar y entender la geología y la evolución de nuestro planeta.

El sueño de un Geoparque de la Unesco

Tanto para Mantilla y Velandia como para Vargas y Gómez, del SGC, el reconocimiento de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas es un paso previo para alcanzar un objetivo con el que llevan soñando un buen tiempo: que el Cañón del Chicamocha sea reconocido como un Geoparque Mundial de la Unesco, que lo ubicaría en una categoría que destaca no solo el patrimonio geológico, sino el patrimonio natural, cultural e inmaterial de las comunidades que habitan la región. En Santander, al menos, el cañón está en 17 municipios, entre los que se encuentran Villanueva, Jordán y Cepitá.

De lograrlo, complementa Mantilla, sería una “medalla de oro” más, aunque requiere, dice, de un esfuerzo mayor para integrar a diferentes actores del país. Desde el SGC aseguran que están respaldando la idea y esperan que esta distinción constituya un nuevo impulso para alcanzar ese sueño.

Eso permitiría, coinciden los profesores de la UIS, que quienes han habitado ese escarpado territorio por décadas encuentren nuevas formas de darle un empujón a su economía con, por ejemplo, iniciativas de turismo sostenible. También sería un llamado a proteger la valiosa riqueza geológica y biológica del cañón y a comprender, como insiste Velandia, que aquellos habitantes conviven con fallas activas. Aunque pueden representar una amenaza sísmica, son fenómenos que no tienen nada que ver con el popular Nido Sísmico de Bucaramanga, que genera los temblores en La Mesa de los Santos.

Los sismos asociados a la Falla de Bucaramanga, aclara, pueden ocurrir cada cientos o miles de años, pero podrían causar enormes daños al ser más superficiales. “Y en la medida en que conozcamos mejor esas amenazas geológicas”, agrega, “podremos disminuir el impacto en la población. Por eso también es fundamental estudiarlo: porque así podemos generar una cultura de prevención y prepararnos para los eventos que puedan ocurrir”.

La ceiba barrigona, una especie que solo se encuentra en el cañón del Chicamocha. Foto: Sergio Silva Numa

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