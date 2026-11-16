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Las razones por las que el Cañón del Chicamocha ahora es Patrimonio Geológico Mundial

Desde hace un par de años, un grupo de investigadores había postulado al Cañón del Chicamocha como un lugar que debía ser reconocido en la lista de lugares geológicos excepcionales. Por fin, entró a ese selecto grupo. Ahora, cocinan un nuevo sueño: que sea un Geoparque Mundial de la Unesco.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
El cañón del Chicamocha se extiende por 180 kilómetros, atravesando gran parte de Santander, pero con su origen en Boyacá.
El cañón del Chicamocha se extiende por 180 kilómetros, atravesando gran parte de Santander, pero con su origen en Boyacá.
Foto: Sergio Silva Numa

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El 4 de noviembre, a eso de las 5:45 de la tarde, Marianela Vargas hizo una breve presentación ante la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Estaba en Portugal, en el Hotel Vila Sol, no muy lejos de Algarvensis, un Geoparque Mundial de la Unesco que se roba muchas miradas.

Vargas, geóloga del Grupo Museo Geológico e Investigaciones Asociadas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), había viajado con otro colega, el profesor Luis Carlos Mantilla, de la Universidad Industrial de Santander, para recibir un reconocimiento que llevaban…

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar. SergioSilva03 ssilva@elespectador.com
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