Los días se están haciendo más largos y es culpa, en gran parte, del cambio climático

La redistribución de las masas continentales y oceánicas provocadas por el derretimiento de capas de hielo polares y glaciares de montaña ha alargado la duración de los días. Foto: Pixabay

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Aunque desde pequeño se nos enseña que los días duran 24 horas, el tiempo que demora la Tierra en dar una vuelta completa sobre su propio eje (rotación), lo cierto es que esta es una aproximación que nos ayuda a facilitar el día a día, pues el tiempo exacto suele variar ligeramente.

Ya sea debido a efectos gravitacionales de la Luna, a procesos geofísicos que ocurren en el interior de la Tierra o por otros procesos en la superficie o la atmósfera, el día en la Tierra no dura exactamente 24 horas.

En los últimos años, investigadores de varias partes del mundo también se han preguntado por el impacto que el cambio climático podría estar teniendo sobre la duración de los días.

De hecho, algunas investigaciones ya han encontrado que entre 2000 y 2020 los días se alargaron a un ritmo equivalente a 1,33 milisegundos (0.113 segundos) por siglo, debido a factores como la redistribución de las masas continentales y oceánicas provocadas por el derretimiento de capas de hielo polares y glaciares de montaña.

Ahora, un estudio adelantado por investigadores de la Universidad de Viena (Austria) y del ETH Zúrich (Suiza) asegura que el “rápido aumento de la duración de los días” causado por el cambio climático no tiene antecedentes en los últimos 3,6 millones de años.

Mostafa Kiani Shahvandi, uno de los autores del reciente estudio, explicó que en su anterior trabajo, publicado en 2024, “demostramos que el derretimiento acelerado de las capas de hielo polares y los glaciares de montaña en el siglo XXI está elevando el nivel del mar, lo que ralentiza la rotación de la Tierra y, por lo tanto, alarga el día”.

Para que se entienda, Shahvandi emuló la rotación de la Tierra con un patinador artístico: “Similar a un patinador artístico que gira más lentamente cuando extiende los brazos y más rápidamente cuando mantiene las manos cerca del cuerpo”.

Sin embargo, no estaba claro si hubo períodos anteriores en los que el clima aumentara la duración del día a un ritmo igualmente rápido. Para responder esta inquietud, el equipo científico usó los restos fosilizados de unos organismos unicelulares conocidos como foraminíferos.

“A partir de la composición química de los fósiles de foraminíferos, podemos inferir las fluctuaciones del nivel del mar y, a continuación, derivar matemáticamente los cambios correspondientes en la duración del día”, agregó Shahvandi. Luego de este análisis, emplearon un algoritmo que fue entrenado con inteligencia artificial.

En sus resultados, que fueron publicados recientemente en la revista académica Journal of Geophysical Research: Solid Earth, los investigadores encontraron que durante el Cuaternario, que empezó hace más de 2,6 millones de años, “el crecimiento y el deshielo de las grandes capas de hielo continentales provocaron repetidamente variaciones significativas en la duración del día a través de los cambios en el nivel del mar”.

Sin embargo, advierten los científicos, en comparación con los valores del siglo XXI, “queda claro que el aumento actual de la duración del día destaca en la historia climática de los últimos 3,6 millones de años”.

Benedikt Soja, coautor del reciente estudio, apuntó que “este rápido aumento de la duración del día implica que la tasa del cambio climático moderno no tiene precedentes al menos desde el Plioceno tardío, hace 3,6 millones de años”.

“Por lo tanto, el rápido aumento actual de la duración del día puede atribuirse principalmente a la influencia humana”, agregó el investigador de la ETH de Zúrich. El estudio también afirma que, para finales de este siglo, se espera que el cambio climático afecte la duración del día más que la Luna.

“Aunque los cambios son solo de milisegundos, pueden causar problemas en muchas áreas, por ejemplo, en la navegación espacial de precisión, que requiere información exacta sobre la rotación de la Tierra”, concluyó Soja.

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