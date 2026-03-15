Hallan nueva especie de dinosaurio de 120 millones de años que conecta Suramérica y Europa

Reconstrucción artística de Dasosaurus tocantinensis (arte gráfico: Jorge Blanco). Foto: UFSM

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Un grupo de paleontólogos acaba de describir a Dasosaurus tocantinensis, una nueva especie de dinosaurio saurópodo (característicos por ser herbívoros y tener un cuello largo) descubierta en Brasil y que podría ofrecer nuevas pistas sobre antiguas rutas migratorias entre Europa y América del Sur.

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El equipo, dirigido por Elver Mayer, investigador de la Universidad Federal del Valle de São Francisco, presentó el hallazgo en la revista Journal of Systematic Palaeontology, donde explican que esta especie vivió hace unos 120 millones de años, durante el Cretácico Inferior.

Esta nueva especie, detallan los científicos, alcanzaba al menos 20 metros de largo y presentaba una serie de rasgos anatómicos poco comunes. Por ejemplo, las vértebras de su cola tenían tres crestas y surcos alargados, una combinación que no se había visto antes en este tipo de dinosaurios. Su fémur también mostraba una protuberancia lateral muy marcada.

“Son características nunca antes vistas en un saurópodo, lo que lo haría único dentro de su grupo”, detallan los investigadores en el artículo.

Los investigadores contaron que, tras analizar el esqueleto, encontrado en el noreste de Brasil, el equipo concluyó que Dasosaurus tocantinensis habría pertenecido a Somphospondyli, un grupo de saurópodos que incluye a algunos de los dinosaurios más grandes.

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También encontraron algo que llamó especialmente su atención. Aunque los parientes más recientes de este linaje evolucionaron para convertirse en los titanosaurios que dominaron Suramérica millones de años después, esta especie parece estar más emparentada con Garumbatitan morellensis, un saurópodo cuyos fósiles se han encontrado en España.

Fue este hallazgo uno de los puntos más llamativos del estudio. Esta conexión para los paleontólogos podría ayudar a entender cómo se expandieron diferentes especies de dinosaurios entre continentes en una época en la que la geografía del planeta era muy distinta a la actual.

Max Langer, investigador de la Universidad de São Paulo y coautor del estudio, cuenta en un comunicado que los resultados no solo amplían la diversidad conocida de saurópodos del Cretácico Temprano en el norte de Sudamérica. También “resaltan las conexiones biogeográficas con regiones más septentrionales de Gondwana, así como con Europa”.

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Es decir, estos hallazgos sugieren que las poblaciones de dinosaurios de distintos continentes podrían haber estado más conectadas de lo que se pensaba; pues durante mucho tiempo los científicos creyeron que América del Sur había permanecido relativamente aislada durante el Cretácico Temprano.

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