Los microbios que “despertaron” tras 40.000 años atrapados en el hielo

Un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) logró revivir microorganismos que habían permanecido atrapados durante miles de años en el permafrost, una capa de suelo congelado que cubre cerca de una cuarta parte del hemisferio norte. Algunas de estas bacterias estuvieron inactivas hasta 40.000 años, según el estudio publicado en Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

El permafrost es una mezcla de tierra, hielo y rocas que actúa como cápsula del tiempo: conserva restos de animales, plantas y microorganismos que quedaron atrapados en condiciones de frío extremo. Al descongelarse, explican los científicos, los microbios no reaccionan de inmediato. Pasan meses antes de que comiencen a reproducirse, pero una vez activos forman colonias capaces de degradar materia orgánica y liberar dióxido de carbono.

“Estas no son muestras muertas. Siguen siendo comunidades microbianas muy vivas y capaces de descomponer carbono atrapado durante milenios”, señaló Tristan Caro, autor principal del estudio.

Un laboratorio bajo el hielo

Para realizar la investigación, el equipo tomó muestras en el Túnel de Permafrost del Ejército de Estados Unidos, una instalación de más de 100 metros excavada bajo el suelo helado de Alaska. En sus paredes, los científicos observaron restos de antiguos mamuts y bisontes mezclados con capas de hielo oscuro y húmedo.

Las muestras (de entre unos pocos miles y decenas de miles de años de antigüedad) fueron trasladadas al laboratorio y expuestas a temperaturas de entre 3 °C y 12 °C, similares a las de un verano cálido en Alaska. En ese entorno, los investigadores usaron agua marcada con deuterio, una forma pesada de hidrógeno, para rastrear cómo los microbios la absorbían y la usaban en sus procesos biológicos.

Durante los primeros meses, el crecimiento fue extremadamente lento: apenas una célula nueva por cada 100.000 al día. Pero al cabo de medio año, las colonias comenzaron a expandirse y a producir biopelículas, estructuras viscosas que indican actividad metabólica intensa.

Aunque estos microorganismos no representan una amenaza directa para los humanos, su reactivación tiene implicaciones importantes para el cambio climático. Cuando el permafrost se derrite, los microbios liberan a la atmósfera gases como el dióxido de carbono y el metano, ambos de fuerte efecto invernadero.

“Es una de las grandes incógnitas del sistema climático”, advirtió Sebastian Kopf, coautor del estudio. “A medida que el suelo congelado se derrite, el carbono que ha permanecido almacenado durante miles de años podría liberarse, acelerando el calentamiento global”.

Los investigadores creen que el hallazgo ofrece una señal de alerta: incluso si los deshielos no provocan liberaciones inmediatas de gases, la prolongación de los veranos en el Ártico puede dar tiempo suficiente para que estos microorganismos despierten y empiecen a transformar el paisaje invisible del hielo.

