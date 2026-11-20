Refael Kubersky, el autor del artículo, rastrea un cambio en el mercado de acceso a estos animales que pasó desapercibido para la gran mayoría del público. China, que durante años fue uno de los principales proveedores de monos para los laboratorios estadounidenses, se convirtió…

¿Se está desatando una guerra comercial por el acceso a primates no humanos para investigación biomédica y ensayos clínicos? Ese es el temor que sugiere un nuevo reportaje publicado por la sección de noticias de Science , la revista científica más importante del mundo.

Refael Kubersky, el autor del artículo, rastrea un cambio en el mercado de acceso a estos animales que pasó desapercibido para la gran mayoría del público. China, que durante años fue uno de los principales proveedores de monos para los laboratorios estadounidenses, se convirtió en un comprador de ejemplares. Desde 2023, la potencia asiática ha importado más de 30.000 primates, según datos de su sistema de aduanas recopilados por Science.

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En el centro de la discusión están los monos de Camboya. Se trata principalmente de macacos cangrejeros (Macaca fascicularis), también conocidos como macacos de cola larga o cynomolgus, una especie de primate no humano ampliamente utilizada en la investigación biomédica, las pruebas de medicamentos y el desarrollo de vacunas. Su importancia para los laboratorios está relacionada con su uso como modelo animal en estudios científicos.

Precisamente, es de Camboya de donde China ha estado importando estos animales. Algunos especialistas consultados por Science advierten que, si ambos países empiezan a considerar a los primates como un recurso limitado y cada vez más valioso, podrían intentar acaparar el mercado.

Para entender cómo se llegó a este escenario, hay que regresar a 2018. Ese año, China exportó aproximadamente 20.000 macacos cangrejeros, una cifra que la convirtió en uno de los principales abastecedores de estos animales para Estados Unidos. Sin embargo, cuando comenzó la pandemia de covid-19, el país asiático interrumpió sus exportaciones de animales vivos. Su argumento era que ese comercio representaba un riesgo para la salud pública. Algunos especialistas en biomedicina y política pública sospecharon entonces que China buscaba redirigir los ejemplares hacia sus propios laboratorios.

Estados Unidos tuvo que buscar nuevos proveedores y encontró en Camboya una alternativa, cuenta Science. Desde 2020, ese país comenzó a suministrarle, en promedio, más de 18.000 primates al año. Pero el comercio quedó bajo cuestionamiento en 2022, cuando el Departamento de Justicia acusó a dos funcionarios camboyanos de vida silvestre y a varios integrantes de una empresa proveedora de participar presuntamente en un esquema de tráfico de monos capturados en estado silvestre. Según la acusación, los animales eran presentados como si hubieran sido criados en cautiverio.

Después de esas acusaciones, las exportaciones de Camboya hacia Estados Unidos cayeron prácticamente a cero. El país norteamericano comenzó a buscar otros proveedores, entre ellos Mauricio y Vietnam, que actualmente, junto con otros mercados, le suministran alrededor de 19.000 primates no humanos al año, según los datos citados por Science. Mientras tanto, China fortalecía su industria biomédica. En 2024, invirtió más de US 64.000 millones en investigación en ciencias de la vida y ensayos clínicos. El crecimiento de esta actividad parece haber generado una mayor demanda de primates.

Las cifras muestran la velocidad del cambio. En 2023, China importó más de 2.400 monos; en 2025, la cantidad superó los 13.000. Los datos aduaneros recopilados por Science indican que las importaciones de este año parecen encaminarse a alcanzar un volumen similar. Casi todos estos animales parecen proceder de Camboya. Es precisamente esa nueva dinámica la que despierta los temores de una eventual "guerra comercial de monos".

La necesidad de estos animales sigue siendo considerable. De acuerdo con el reportaje, los investigadores estadounidenses utilizan aproximadamente 60.000 primates no humanos al año, pero las importaciones no han logrado mantenerse al ritmo de esa demanda.

Las dudas éticas

Mientras esto sucede, Camboya continúa bajo escrutinio por las sospechas de tráfico de ejemplares capturados en la naturaleza. Aunque uno de los funcionarios acusados en 2022 fue absuelto en 2024, nuevos informes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) volvieron a poner en duda la transparencia de estas operaciones.

Según recoge Science, varias granjas camboyanas parecían no tener capacidad para reproducir macacos cangrejeros al ritmo que declaraban. Esto alimenta las sospechas de que algunos animales siguen siendo capturados en estado silvestre y posteriormente comercializados como si hubieran nacido en cautiverio. En un informe publicado este año, CITES señaló que no podía confirmar ni descartar la existencia de fraude o corrupción en estas operaciones. Algunos especialistas advierten en el artículo de Science que la captura y movilización de primates silvestres también puede tener consecuencias para la conservación de sus poblaciones y aumentar los riesgos de transmisión de enfermedades zoonóticas.

De hecho, Estados Unidos también ha retomado parcialmente sus compras a Camboya. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) citados por Science muestran que el país recibió 1.400 primates camboyanos en 2025. Ese mismo año, Charles River Laboratories, una de las mayores proveedoras mundiales de monos para investigación, adquirió una de las principales granjas de macacos del país asiático. La compañía había sido citada a declarar durante la investigación del Departamento de Justicia estadounidense sobre el comercio de estos animales.

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