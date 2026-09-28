Los primeros humanos del sur de América "descuartizaban" animales hace 13.000 años

Se trata de la tercera excavación que se realiza en la cuenca del antiguo lago Tagua Tagua, cerca del centro de Chile. En este lugar ya se han adelantado otras excavaciones que han dado pistas sobre cómo se comportaban los primeros humanos que…

Los primeros humanos que llegaron al sur de América, en lo que hoy es Chile, ya utilizaban herramientas para procesar a los animales que consumían hace unos 13.000 años. Así lo revela una excavación que realizaron investigadores del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES).

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Se trata de la tercera excavación que se realiza en la cuenca del antiguo lago Tagua Tagua, cerca del centro de Chile. En este lugar ya se han adelantado otras excavaciones que han dado pistas sobre cómo se comportaban los primeros humanos que habitaron esta región.

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Ahora, en la expedición que llevaron a cabo entre finales de agosto e inicios de noviembre, encontraron un registro sin precedentes. "Los trabajos dieron continuidad a la excavación de una nueva área abierta en 2025, donde se ha documentado una gran concentración de restos óseos de gonfoterios asociados a herramientas de piedra", explicó el instituto en un comunicado.

De acuerdo con los científicos, los huesos que se encuentran allí tienen una antigüedad de entre 12.000 y 13.000 años y pertenecieron a animales de esa época. Sin embargo, ese no es su rasgo más característico. Estos restos tendrían evidencia de que en ese momento, las poblaciones utilizaban herramientas para procesar a los animales que consumían.

"Varios huesos presentan marcas de corte claras, lo que proporciona evidencia directa de que estos animales fueron procesados ​​en el sitio", señala el comunicado.

Es la primera vez que se registra algo así en el continente, tras varios años de trabajos en el antiguo lago Tagua Tagua. "La nueva zona conserva una densa acumulación de restos de gonfoterios, proboscídeos extintos emparentados con los elefantes modernos. Algunos huesos presentan incisiones producidas por herramientas de piedra", dice el instituto.

Además, los reportes de la campaña de excavación también revelaron restos de herramientas de piedra que habrían sido utilizadas durante el procesamiento de los animales y posteriormente desechadas.

"Durante el trabajo de campo, se priorizó la excavación horizontal y el registro tridimensional de los hallazgos para reconstruir las relaciones entre los diferentes elementos. Los restos de mayor tamaño fueron cuidadosamente expuestos y documentados, mientras que los sedimentos excavados se tamizaron para recuperar fragmentos óseos, restos líticos y otros hallazgos menores. La documentación fotográfica y fotogramétrica permitirá integrar toda esta información en modelos espaciales de alta resolución", añadieron.

Con los restos recuperados en la campaña de excavación habrá un proceso de análisis científico que permita detallar otros aspectos, como una antigüedad más precisa y una descripción de las modificaciones que introducían los humanos en los huesos al utilizar las herramientas.

"El proyecto Primeros pasos humanos en América del Sur, caminando entre Gonfoterios continúa la investigación sistemática retomada en la cuenca del Tagua Tagua en 2019 y el trabajo financiado por la Fundación Palarq desde 2020. Su enfoque interdisciplinario combina excavaciones arqueológicas, zooarqueología, paleontología, geología, cronología, estudios paleoambientales y análisis biomoleculares para reconstruir los modos de vida y las estrategias de adaptación de las primeras comunidades de cazadores-recolectores del centro de Chile", dijo el instituto.

Finalmente, los científicos esperan establecer el tamaño de la formación de restos de animales y herramientas de piedra, para conocer cómo se formó y qué tipo de cambios pudo sufrir desde entonces hasta el momento en el que fueron encontrados. El antiguo lago Tagua Tagua aún alberga una gran cantidad de puntos que no han sido explorados y que la ciencia espera alcanzar.

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