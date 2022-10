Los signos de demencia podrían detectarse 9 años antes de que diagnostiquen al paciente

153 millones de personas podrían padecer demencia en el 2050. Foto: Pixabay

Según un estudio de la Universidad de Cambridge, publicado en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, los signos de demencia pueden detectarse incluso nueve años antes de que un paciente sea diagnosticado.

Los investigadores analizaron los datos del Biobanco de Reino Unido y encontraron fallas en los pacientes diagnosticados en diferentes áreas como la memoria, los tiempos de reacción, la habilidad para resolver problemas, entre otros, de cinco a nueve años antes de que recibieran el diagnóstico oficial. (Lea: ¿Cuántos pasos debe dar para evitar la obesidad? Esto dicen los expertos)

Con esos datos del Biobanco los investigadores compararon la situación de los pacientes que luego fueron diagnosticados y de las personas sanas. Evidenciaron que los pacientes que desarrollaron alzheimer tenían puntajes más bajos en esas tareas.

Nol Swaddiwudhipong, uno de los autores de la investigación, explicó para The Guardian que “cuando revisamos las historias de los pacientes, quedó claro que mostraban algún deterioro cognitivo varios años antes de que sus síntomas fueran lo suficientemente obvios como para provocar un diagnóstico. Las deficiencias a menudo eran sutiles, pero en varios aspectos de la cognición”. (Lea: Día mundial de la donación de órganos: ¿cómo ser un donante en Colombia?)

Richard Oakley, director asociado de investigación de la Sociedad de Alzheimer, afirmó que estos resultados abren “la posibilidad de programas de detección en el futuro para ayudar a identificar a las personas en riesgo y que pueden beneficiarse de las intervenciones, e identificar a más personas aptas para ensayos clínicos para nuevos tratamientos para la demencia, que son tan necesarios”. (Lea: ONU: 19.000 haitianos se encuentran en nivel ‘más alto’ de inseguridad alimentaria)

Para Swaddiwudhipong el estudio es un paso importante para empezar a “evaluar a las personas que corren mayor riesgo, por ejemplo, las personas mayores de 50 años o las que tienen presión arterial alta o no hacen suficiente ejercicio, e intervenir en una etapa más temprana para ayudarlos a reducir su riesgo”.

