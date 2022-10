¿Cuántos pasos debe dar para evitar la obesidad? Esto dicen los expertos

El estudio norteamericano analizó a hombres y mujeres de edades entre los 41 y 67 años, a quienes siguieron por alrededor de 4 años. Foto: Pexels

Un estudio realizado por la organización All of Us en Estados Unidos reveló el número de pasos exactos que debería dar una persona para evitar el riesgo a sufrir de sobrepeso. El análisis muestra cómo el número de pasos también es crucial para evitar otras condiciones médicas como la depresión, la hipertensión, la apnea del sueño, entre otras.

Por cuatro años, este programa de investigación analizó a 6.042 participantes (hombres y mujeres) quienes caminaron alrededor de 5,9 millones de pasos por día.

All of Us buscaba darle el sentido afirmativo a la hipótesis de que más pasos por día con el tiempo se asociarán con una menor incidencia de enfermedades crónicas, aspecto que fue validado después del análisis exhaustivo de las personas y sus hábitos saludables alrededor del ejercicio.

“Aunque se necesita la validación en una muestra más diversa, estos hallazgos proporcionan una base de evidencia del mundo real para la orientación clínica con respecto a los niveles de actividad que son necesarios para reducir el riesgo de enfermedad”, aclara el estudio.

¿Cuál es el número mágico de pasos?

El resultado final, después de analizar a hombres y mujeres de un rango de edad entre 41 y 67 años, es que la clave para evitar el sobrepeso en adultos es dar 8.600 pasos al día, es decir, un poco más de 4,6 kilómetros. Para el caso de las personas que ya tienen sobrepeso, deben aumentar el número a 11.000 pasos al día, u 8 kilómetros.

De acuerdo con Evan Brittain, autor del estudio y profesor asociado de la división de medicina cardiovascular del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, “la diabetes, la apnea del sueño, la hipertensión, la diabetes, la depresión y la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) mostraron beneficios con más cantidad de pasos”.

Brittain cuenta, además, que los niveles de hipertensión y diabetes se regulan caminando alrededor de 8.000 a 9.000 pasos, lo que indica que, entre más pasos, menos probabilidad de riesgo.

¿Cómo se llegó a estos resultados?

El programa de investigación All of Us añadió que a las personas se les puso rastreadores de actividad al menos 10 horas al día, dispositivos que ayudaron a seguir los registros de salud de cada individuo, una “ventaja porque no tuvimos que hacer suposiciones sobre la actividad a lo largo del tiempo”, afirmó Brittain.

Las personas tenían niveles de índice de masa corporal de entre 24,3, que es un rango saludable, y de 32,9, considerado como el índice de masa corporal de una persona obesa.

El estudio definió que con 11.000 pasos al día las personas con sobrepeso redujeron su probabilidad de convertirse en obesos, ya que el análisis de datos con el conteo de pasos “resultó en una reducción del 50% en la incidencia acumulada de obesidad a los 5 años”.

¿Qué dice la OMS sobre la importancia de caminar?

La Organización Mundial de la Salud está en línea con los resultados de la investigación sobre cuántos pasos debería dar para evitar subir de peso y la incidencia del ejercicio. La OMS firma que “la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer”.

