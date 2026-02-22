Más de 80 países firman declaración sobre el uso e impacto de la Inteligencia Artificial

La declaración se adoptó en Nueva Delhi, India, durante la Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial 2026. Foto: EFE - RAJAT GUPTA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este fin de semana concluyó en Nueva Delhi, India, la Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial 2026. El encuentro finalizó con la adopción de la “Declaración de Nueva Delhi”, respaldada por 89 países (entre los cuales no está Colombia) y organizaciones, lo que la convierte en el mayor acuerdo internacional sobre IA que existe hasta el momento. Sin embargo, cabe aclarar que, más que un tratado vinculante, se trata de una declaración política de principios y cooperación.

Según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de India, el documento “refleja un amplio consenso mundial sobre el aprovechamiento de la IA para el crecimiento económico y el bien común”, además de que “marca un hito significativo en la cooperación global” sobre este asunto.

Le puede interesar: ¿Tiene Irán la bomba?

La declaración subraya que los beneficios de la IA deben compartirse de manera equitativa por la humanidad. En ese sentido, se basa en siete pilares:

Democratización de los recursos de IA

Crecimiento económico y bienestar social

IA segura y confiable

IA para la ciencia

Acceso para el empoderamiento social

Desarrollo del capital humano

Sistemas de IA resilientes, eficientes e innovadores

Puntualmente, con la democratización de los recursos de IA, se busca consolidar una infraestructura digital sólida, así como una conectividad significativa y asequible. Mejorar el acceso a los recursos de IA, determinaron los países, es clave para su implementación y adopción.

Es por ello que se adhirió la Carta para la Difusión Democrática de la IA como “marco voluntario y no vinculante para promover el acceso a los recursos fundamentales de IA, apoyar la innovación localmente relevante y fortalecer los ecosistemas de IA resilientes, respetando las leyes nacionales”.

Lea también: Los proyectos para establecer una estación científica colombiana en la Antártida

Por otro lado, los países firmantes apuntaron que la IA tiene un potencial sin precedentes para impulsar el desarrollo económico y social. En ese contexto, destacaron Global AI Impact Commons como una iniciativa voluntaria que puede servir para fomentar y facilitar la adopción, replicación y ampliación de casos de uso exitosos de IA en todas las regiones.

El tercer pilar se refiere al fomento de una IA segura, fiable y robusta, para generar confianza y maximizar los beneficios sociales y económicos. Sobre este punto, definió la declaración, son fundamentales soluciones técnicas y medidas impulsadas por la industria, así como marcos de políticas adecuados que faciliten la innovación y promuevan el interés público. Así se reconoció desarrollo de Trusted AI Commons como una plataforma colaborativa voluntaria y no vinculante para consolidar recursos técnicos, herramientas, puntos de referencia y mejores prácticas a las que todos pueden acceder y adaptar a sus contextos.

Le puede interesar: La NASA enviará astronautas a la Luna en marzo con la misión Artemis II, tras superar fallas

Otros de los aspectos que reconoció la declaración fueron la eliminación de las barreras estructurales y el aumento de la disponibilidad de infraestructura de investigación en IA y su potencial para impulsar los sectores de la sociedad al permitir el acceso al conocimiento. Sin embargo, subrayó que, para que la IA alcance su máximo potencial, es necesario que las personas reciban formación y se capaciten con las competencias pertinentes.

Los países, teniendo en cuenta la creciente demanda de IA en materia de energía, infraestructura y recursos naturales, también señalaron la importancia de desarrollar sistemas de IA energéticamente eficientes.

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China, Japón, Arabia Saudita, India, Alemania, Australia y Rusia fueron algunos de los que se acogieron a estas disposiciones. De América Latina, Bolivia, México, Paraguay, Chile, Perú y Brasil firmaron la declaración. “Reconocemos que la Cumbre de Impacto de la IA contribuirá a fortalecer la cooperación internacional y el enfoque multisectorial para promover prioridades compartidas, así como directrices y principios voluntarios y no vinculantes, que pueden promover la IA para garantizar un futuro próspero para la humanidad”, afirmaron.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬