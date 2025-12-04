Megaconstelaciones de satélites, como los de Elon Musk, amenazan a los telescopios espaciales

La luz reflejada por los satélites de telecomunicaciones deja rayas en una imagen simulada por ARRAKIHS, un telescopio orbital cuyo lanzamiento está previsto para 2030. Foto: NASA AmesA. S. Borlaff, P. M. Marcum, S. B. Howell

Desde hace varios años, astrónomos de varias partes del mundo han llamado la atención sobre la contaminación lumínica que representan los miles de satélites que orbitan alrededor de la Tierra y que dificultan el trabajo de los telescopios, tanto los terrestres, como los que están en el espacio.

Un grupo de científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), acaba de publicar un estudio en el que muestra una previsión de los niveles de contaminación por estelas de satélites para ciertos telescopios internacionales basada en los cálculos de lanzamientos propuestos por la industria de las telecomunicaciones, como Starlink, de Elon Musk.

“Los reflejos de los satélites pueden ser visibles a simple vista y extremadamente brillantes para los telescopios profesionales. Estas estelas ya afectan a las imágenes astronómicas en todo el espectro electromagnético, con un costo notable para las operaciones y los esfuerzos de mitigación”, señalaron los científicos en su estudio, que fue publicado en Nature.

Además, agregan los investigadores de la NASA, estas estelas no solo afectan a los observatorios terrestres, sino también a los telescopios espaciales, como el Hubble, lanzado a mediados de 1990 y que ha ayudado a cambiar “la comprensión del universo por parte de la humanidad”, según la misma agencia espacial estadounidense.

Si el panorama actual ya es complejo, lo será aún más en una década, advierten los científicos. La razón, explican, es que en la actualidad el número de satélites es menos del 3 % de los que la industria de las telecomunicaciones esperan poner en órbita en los próximos 10 años.

Si se completan esas constelaciones, los científicos estiman que un tercio de las imágenes del telescopio espacial Hubble se verían contaminadas. La afectación para otros telescopios, como SPHEREx, Xuntian y ARRAKIHS sería peor, pues verían afectadas más del 96 % de sus exposiciones.

“Nuestros resultados demuestran que la contaminación lumínica es una amenaza creciente para las operaciones de los telescopios espaciales”, apuntan los autores del reciente estudio.

Ante ese panorama, los científicos plantearon una serie de recomendaciones. Empezaron por recordar las emitidas por el Centro para la Protección del Cielo Oscuro y Silencioso de la Unión Astronómica Internacional hace un año. Entre estas, se encuentra limitar la reflectividad de los satélites, minimizar los destellos de alta amplitud causados por los cambios de orientación, así como apoyar una red de observación para caracterizar la contaminación lumínica de los satélites.

A estas, los investigadores de la NASA, sumaron “la identificación de un límite superior óptimo para las órbitas de las grandes constelaciones de satélites, por encima del cual los telescopios espaciales puedan operar minimizando las interferencias; la evitación, manteniendo un archivo abierto actualizado e histórico de soluciones orbitales en tiempo real para cada nave espacial activa y abandonada y los posibles desechos asociados a ellas, así como secciones transversales y ángulos de actitud equivalentes”, entre otras medidas.

