Minciencias acabó la convocatoria “Colombia Inteligente 2026″ por fallas en el proceso

El Minciencias anunció hoy la terminación de la convocatoria, que abrió el marzo de 2026. Foto: El Espectador

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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación publicó hoy una resolución en la que ordena la “terminación anormal” de la convocatoria 976 de 2026, conocida como Colombia Inteligente. La iniciativa, que buscaba invertir COP 24.000 millones en proyectos que involucraran el uso de inteligencia artificial, había iniciado en marzo de 2026, pero nunca llegó a publicar el banco de proyectos elegibles.

De acuerdo con el Minciencias, hubo varias fallas en el proceso de la convocatoria que llevaron a darla por terminada. Por una parte, aseguran que en la plataforma SIGP, en la que se postulaban los proyectos, identificaron 17 solicitudes de participantes que reportaron dificultades para cargar información.

“La información suministrada por la Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información – OTSI evidenció la ocurrencia de contingencias asociadas a la alta concurrencia sobre la plataforma tecnológica institucional durante el período de observaciones y subsanación de requisitos previsto en el cronograma de la convocatoria”, dijo el Minciencias en la resolución.

Posteriormente, en la etapa de evaluación, aseguran que identificaron varios problemas que requirieron de la intervención de la entidad, como en la asignación de evaluadores, la revisión de declaraciones de conflictos de interés y la consistencia de la información presentada por otros pares evaluadores.

“Que las situaciones identificadas incidían no solo en actuaciones específicas del proceso, sino en la confiabilidad del mecanismo de selección en su conjunto, toda vez que comprendían etapas previas y posteriores de la convocatoria, tales como la revisión y subsanación de requisitos, la asignación de evaluadores y el desarrollo de la evaluación técnica, impidiendo a la Entidad garantizar que la conformación del banco de elegibles respondiera plenamente a los principios de igualdad, objetividad, transparencia, imparcialidad, debido proceso y seguridad jurídica”, se lee en la resolución.

El documento explica que todas estas fallas en el proceso implicaban el riesgo de no poder garantizar la igualdad entre los participantes de la convocatoria, por lo que algunos proyectos podrían verse afectados.

“La terminación anormal de la convocatoria constituye la única medida administrativa idónea, necesaria y proporcional para salvaguardar el interés general, preservar la legalidad, proteger la adecuada administración de los recursos públicos y garantizar la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, buena fe, transparencia, objetividad y debido proceso que orientan la función administrativa”, concluye la resolución.

Aunque hoy se publicó la resolución, el Minciencias no ha aclarado si habrá una nueva convocatoria y si los proyectos en agroalimentación, salud, bioeconomía, energías renovables, educación y seguridad cuántica que participaron de esta convocatoria podrán volver a postular.

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