Un total de 258 proyectos se presentaron a las convocatorias de fortalecimiento de capacidades científicas y macroproyectos nacionales del Sistema General de Regalías, con las que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación busca impulsar iniciativas de ciencia, tecnología e innovación en el país. Las propuestas solicitan cerca de COP 5,97 billones, mientras que los recursos disponibles para financiarlas son de poco más de COP 1,4 billones.

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Las convocatorias, que hacen parte del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación, cerraron el pasado 13 de noviembre. Según informó Minciencias, participaron universidades, empresas, centros de investigación, entidades públicas, fundaciones y otros actores del sistema. El ministerio presentó estos resultados como un avance de la hoja de ruta acordada el pasado 10 de septiembre entre el Gobierno Nacional, los departamentos y las universidades para destrabar los recursos de regalías destinados a ciencia, tecnología e innovación.

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De acuerdo con el balance, con corte al 17 de noviembre, 249 de los 258 proyectos presentados ya tenían registrada una primera revisión.

“Estamos cumpliendo nuestra palabra. Poner la casa en orden significa recuperar la capacidad de gestión del Ministerio y lograr que los recursos de la ciencia se conviertan en oportunidades para los colombianos. Nuestra apuesta es convocar a los actores del sistema, conectar sus capacidades y habilitar las condiciones para que el conocimiento se convierta en motor de desarrollo. Así estamos construyendo la Patria del Conocimiento”, destacó la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar Ph. D.

¿Qué proyectos buscan financiación?

Una de las convocatorias estaba orientada al fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas regionales. Para esta línea se dispusieron, según informa el ministerio, COP 927.592 millones y se recibieron 199 proyectos de 117 entidades proponentes, con lugares de ejecución en 31 departamentos y en Bogotá. Las iniciativas solicitan en conjunto COP 3,27 billones, cerca de 3,5 veces el presupuesto disponible. De los proyectos presentados, 114 son liderados por instituciones de educación superior: 57 por universidades públicas y 57 por privadas.

Los sistemas agroalimentarios, la bioeconomía y la biodiversidad, la transición energética y la salud territorial concentran el mayor número de iniciativas. Por regiones, el Eje Cafetero registró 47 proyectos; el Pacífico, 44; el Caribe, 39; Centro Oriente, 34; Centro Sur-Amazonía, 23, y los Llanos, 12.

Por otro lado, la segunda convocatoria corresponde a los macroproyectos nacionales para el fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas. Esta línea cuenta con COP 500.000 millones y recibió 59 propuestas de 40 entidades, con iniciativas que priorizan 31 territorios de las seis regiones del Sistema General de Regalías. Los proyectos de esta convocatoria solicitan COP 2,70 billones, equivalentes a 5,4 veces los recursos disponibles.

De las propuestas recibidas, 40 son lideradas por instituciones de educación superior, diez por empresas, siete por centros e institutos de ciencia, tecnología e innovación y dos por asociaciones y fundaciones. En cuanto a sus objetivos, 29 propuestas corresponden a capacidades y servicios compartidos; 25, al desarrollo y validación de soluciones, y cinco, a transferencia y adopción.

Según Minciencias, estas iniciativas buscan conectar las capacidades científicas y tecnológicas existentes en el país, desarrollar soluciones que puedan implementarse en diferentes regiones y facilitar la transferencia de conocimiento hacia los territorios y el sector productivo.

Tras el cierre de las convocatorias, el proceso de revisión de las propuestas continúa de acuerdo con el cronograma establecido por el ministerio. La publicación de resultados preliminares está prevista para el 3 de diciembre de 2026, mientras que los resultados definitivos se conocerán el 10 de diciembre. Minciencias aclaró que la primera revisión de los proyectos no representa una decisión de financiación ni reemplaza la publicación oficial de los resultados. Además, los proponentes que reciban requerimientos de subsanación deberán responder dentro de los plazos establecidos.

El Ministerio de Ciencia, que ejerce la Secretaría Técnica del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló que continuará con el acompañamiento técnico y la articulación entre el Gobierno Nacional, los departamentos y las universidades.

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