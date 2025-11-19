Minciencias investiga presuntas inconsistencias en contrato por más de COP $20.000 millones

Ante estas inconsistencias, el Ministerio de Ciencias declaró a mediados de septiembre la no renovación del contrato hasta tanto no se presentaran los soportes financieros solicitados. Foto: Archivo El Espectador

El Ministerio de Ciencias investiga presuntas inconsistencias en un contrato por más de COP $20.000 millones que tiene como objeto la divulgación de diferentes iniciativas de apropiación social de la ciencia, programas de jóvenes investigadores, entre otros.

El contrato en cuestión es con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia) desde 2019, sin embargo, en los últimos años, la cartera asegura que no se han entregado soportes sobre la ejecución de estos recursos.

“Durante las labores de supervisión, el ministerio evidenció la falta de soportes técnicos y financieros necesarios del contrato que recibe recursos del Fondo Francisco José de Caldas. Pese a múltiples requerimientos formales realizados en 2024 y 2025, la documentación exigida para la validación no ha sido entregada ni cargada en las plataformas señaladas, ni presentada en los formatos requeridos”, indicó el ministerio, a través de un comunicado.

Según se lee en el más reciente informe de rendición de cuentas de Minciencias, a la fecha se han ejecutado cerca de COP $17.000 millones, sin embargo, sostiene la cartera, no se han remitido la totalidad de los documentos que soporten el uso de estos recursos para la ciencia en Colombia.

De acuerdo con el Ministerio de Ciencias, para septiembre de 2024, se habían desembolsado COP $1.445 millones para el componente de “administración”. Sin embargo, la entidad asegura que la ejecución financiera de este rubro es superior a la ejecución reportada del componente de proyectos.

Ante estas inconsistencias, el Ministerio de Ciencias declaró a mediados de septiembre la no renovación del contrato hasta tanto no se presentaran los soportes financieros solicitados.

Aunque aún no se conoce un pronunciamiento oficial de Avanciencia sobre estos cuestionamientos, ambas partes anunciaron, luego de una mesa de concertación entre ambas partes, un acuerdo para que la asociación entregue los documentos faltantes a más tardar el 9 de diciembre de 2025.

