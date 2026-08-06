Minciencias responde a críticas por reunión convocada en Cartagena para evaluar proyectos

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Para hoy fue citada en Cartagena una reunión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de ciencia, tecnología e innovación. Ese es el órgano que se encarga de evaluar, aprobar y priorizar los proyectos que van a ser financiados con recursos de regalías en ese sector.

La reunión despertó varias alertas, entre ellas una emitida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el 4 de agosto, asegurando que que algunos de los proyectos previstos para evaluación en la reunión tienen inconsistencias y aprobarlos puede representar “riesgos jurídicos y posibles consecuencias administrativas, disciplinarias o legales”, como contó El Espectador en este artículo. Además, la Procuraduría también se pronunció, pidiendo revisar reconsiderar o aplazar las decisiones sobre esos proyectos, que suman más de COP 700.000 millones.

La ministra de Ciencias, Yesenia Olaya Requene, y la presidencia del OCAD de ciencia se pronunciaron a través de un comunicado respondiendo a las diferentes alertas. “Ningún proyecto que carezca de suficiencia técnica y financiera será viabilizado”, señalaron en el documento, que fue compartido por la ministra en X.

De acuerdo con Olaya, los 49 proyectos que llegaron a la reunión del OCAD “ya habían surtido las fases de formulación, radicación y evaluación técnica”. Además, señaló que “llegar a la agenda del OCAD no implica aprobación automática; por el contrario, activa una revisión rigurosa por parte de todos los miembros”.

Las convocatorias por las cuales se desataron las alertas fueron la 44, 45 y 50, que sumaban en total alrededor de COP 735.000 millones de recursos de regalías. De acuerdo con el comunicado de los representantes de las universidades, uno de los vértices que componen el OCAD, la mesa técnica decidió que “era necesario continuar con mesas técnicas para resolver observaciones y verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad, consistencia, completitud, y normativa del Sistema General de Regalías”.

Aunque la ministra Olaya asegura que los proyectos que llegaron a esta instancia ya habían surtido una fase de evaluación, en su oficio el DNP manifestó no haber hecho parte de ese proceso.

“Desde esta Subdirección se ha solicitado en diversas oportunidades acceso a las carpetas y a la documentación técnica y presupuestal de dichos proyectos, o los de las demás convocatorias, con el propósito de conocer las revisiones adelantadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los ministerios que conforman el vértice de Gobierno Nacional”, pero la Subdirección “no ha sido vinculada al procesode distribución, revisión documental ni al desarrollo de las mesas técnicas en las que se analizan y ajustan los proyectos (...) de las convocatorias 44, 45 y 50”, señalaron en el documento.

Al final del comunicado, las universidades manifestaron su rechazo a esas declaraciones. “Rechazamos categóricamente las campañas de desinformación que afectan la confianza pública y el buen nombre de nuestras instituciones. Las afirmaciones sobre una supuesta aprobación automática o exprés de $735.000 millones desconocen la naturaleza técnica, deliberativa y pública del OCAD CTeI, así como el papel del Vértice de Universidades como garante del rigor científico y de la correcta inversión de los recursos públicos”, apuntaron.

Este es el pronunciamiento de Yesenia Olaya, ministra de Ciencias:

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