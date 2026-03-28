Minciencias responde a universidades: proyectos por $2,7 billones siguen sin decisión final

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un rol clave en el OCAD: es la Secretaría Técnica. Foto: Terumoto Fukuda

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El Ministerio de Ciencia, liderado por Yesenia Olaya Requene, se pronunció en las últimas horas en respuesta a las cartas enviadas por decanos y universidades de todo el país, en las que advierten sobre el riesgo de que COP 2,7 billones destinados a proyectos de investigación del bienio 2023–2024 no lleguen a ejecutarse.

Como hemos contado en notas previas (como esta y esta), las universidades han expresado su preocupación porque todo parece indicar que varios proyectos de investigación que estaban en el proceso para ganar una de las convocatorias del bienio 2023 y 2024 no van a recibir la plata que esperaban. Esta decisión, señalan, podría tener impactos administrativos y fiscales, además de poner en riesgo el trabajo acumulado durante cerca de tres años. Según afirman, hay una “falla estructural, sistemática y recurrente de la Secretaría Técnica del OCAD”

En una última carta, conocida hace unos días, veinte decanos y directores de investigadores le pidieron al Minciencias (tiene un rol clave en el OCAD: es la Secretaría Técnica) respuestas y soluciones de fondo. Minciencias publicó en las últimas horas una respuesta en la que recuerda el concepto de la Oficina Jurídica del Departamento Nacional de Planeación, firmado por Franck Yurlian Olivares Torres, en el que se estableció que los proyectos que no culminaron su ciclo dentro del bienio no pueden financiarse con saldos del bienio anterior. Esta habría sido la razón detrás de la aparente suspensión de los proyectos del bienio 2023–2024.

Olivares Torres le explicó a este diario que “lo que dice el concepto es que los recursos que no estén aprobados al 31 de diciembre en el que finaliza ese bienio pasan automáticamente como disponibilidad del bienio que sigue”. Es decir, que la plata de las convocatorias del bienio 2023-2024 que no fue ejecutada pasaría a las convocatorias del 2025 y del 2026. El funcionario le explicó a El Espectador que el concepto no es jurídicamente vinculante y que, por lo tanto, el Minciencias no debe obligatoriamente aceptarlo. ¿Habría alguna consecuencia jurídica en este caso? “Técnicamente, no. Pero apartarse del concepto requeriría una explicación un poco más extensiva por parte del Ministerio”, dijo el funcionario de la DNP.

En la respuesta reciente, Minciencias confirma que se realizó una mesa de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, la Procuraduría y actores del sistema para analizar el problema jurídico que tiene frenados los proyectos. Según el documento que publicó la cartera, el DNP se comprometió a contestar las preguntas que hicieron los actores del sistema sobre el famoso concepto jurídico y a evaluar posibles ajustes normativos que permitan dar continuidad a las iniciativas en curso. En particular, la entidad señaló que está adelantando la actualización del Decreto 1821 de 2020, en cuyo marco “se evaluará la posible inclusión de una disposición normativa que permita establecer un régimen de transición entre bienios”.

Sin embargo, quizá lo más importante de la respuesta de Minciencias está en los puntos 3 y 4 del documento que hizo público. En el 3, el Ministerio deja claro, refiriéndose al estado de los proyectos, que no han sido objeto de decisión formal. En la comunicación se señala que “los proyectos asociados a las convocatorias del bienio 2023–2024 no han sido objeto de decisión por parte del OCAD CTeI”.

Sobre la posibilidad de destrabar la situación, Minciencias indica que la Secretaría Técnica podría convocar una sesión del OCAD para que se tomen decisiones. Sin embargo, agrega: “la Secretaría Técnica del OCAD CTeI convocará sesión de OCAD, previa solicitud de sus miembros (…) Hasta la fecha dicha solicitud no ha sido presentada a la Secretaría”. Finalmente, el Ministerio aclara que el problema no radica en la falta de recursos. En el documento se afirma que “la Secretaría Técnica informó sobre la existencia de saldos disponibles de COP 3,9 billones”.

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