¿Qué pensaría si leyera que esas mismas 14.000 calorías que usted quema en una semana fueron las que gastó una persona en un solo día?

Si usted es de ese tipo de personas que están pendientes de las calorías, sabrá que en una semana normal, si hace ejercicio dos o tres días y es una persona activa, habrá gastado entre 14.000 y 21.000 calorías en total, contando tanto la energía que su cuerpo necesita para mantenerse en funcionamiento como la que consume al caminar, trabajar y hacer actividad física.

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Una investigación publicada en octubre en la revista científica Journal of Exercise Science and Fitness documenta un esfuerzo físico extraordinario: un exnadador olímpico consiguió recorrer 200 kilómetros en aguas abiertas en aproximadamente 73 horas y media, con apenas siete horas de descanso durante toda la travesía.

El resultado llamó la atención de un grupo de investigadores de la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, que midió cuánta energía había gastado su organismo durante la prueba. Según sus cálculos, el deportista consumió unas 46.600 kilocalorías en un periodo de 76 horas, un promedio de 14.747 al día. Según los científicos, este es el gasto energético más alto jamás documentado.

El participante tenía 38 años, medía 2,03 metros y pesaba 103 kilos. No era un nadador cualquiera, pues había sido campeón olímpico de los 10 kilómetros en aguas abiertas en 2008 y tenía una amplia experiencia en pruebas de ultrarresistencia.

La travesía hizo parte de una iniciativa benéfica realizada en 2019. Para completarla, nadó durante buena parte del día y la noche, con pausas breves para alimentarse y algunos periodos de sueño en una embarcación de apoyo. En total, descansó o intentó dormir unas siete horas.

Para medir el gasto energético, los investigadores utilizaron una técnica conocida como agua doblemente marcada. En términos sencillos, consiste en administrar una pequeña cantidad de agua que contiene dos isótopos estables, deuterio y oxígeno-18, y analizar posteriormente muestras de orina.

Al comparar la velocidad con la que el organismo elimina ambos isótopos, es posible estimar la producción de dióxido de carbono y, a partir de ella, calcular cuánta energía consume el cuerpo. Así, los investigadores pudieron medir el gasto energético durante la travesía, en lugar de deducirlo únicamente de la distancia recorrida o del esfuerzo realizado.

El resultado, califican los autores, fue excepcional. Durante esas 76 horas, el nadador gastó aproximadamente 195 megajulios, equivalentes a unas 46.600 kilocalorías. Esto significa que su organismo consumió energía a un ritmo de más de seis veces su tasa metabólica basal, es decir, la cantidad de energía que necesita una persona para mantener sus funciones vitales en reposo.

El estudio calculó que el nivel de actividad física alcanzó 6,17 veces esa tasa. Además, el deportista ingirió unas 30.000 kilocalorías durante la prueba, alrededor de 10.000 al día. Aun con esa alimentación, terminó con un déficit energético estimado de 16.600 kilocalorías.

Pero ¿por qué el cuerpo necesitó tanta energía? La explicación no está únicamente en el esfuerzo de nadar durante casi tres días, como parecería obvio. La temperatura del agua, que rondaba los 20,5 grados Celsius, también representó un desafío para el organismo. Al estar sumergido, el cuerpo pierde calor hacia el entorno y debe producir energía adicional para mantener su temperatura interna, explican.

El artículo detalla que, a una temperatura equivalente, el agua en movimiento puede provocar una pérdida de calor aproximadamente 3,3 veces mayor que el aire en movimiento. Esto significa que el nadador tenía que gastar energía tanto para avanzar como para compensar el calor que perdía en el agua.

El uso de dos trajes (uno de neopreno que cubría todo el cuerpo y otro seco en el torso) ayudó a reducir esa pérdida de calor, pero también aumentó la resistencia al movimiento. A esto se sumó el esfuerzo mecánico de repetir el mismo movimiento durante kilómetros: los investigadores calcularon que el deportista realizó unas 200.000 brazadas. La exigencia fue tal que terminó con dolor en los hombros y ampollas, y necesitó analgésicos para completar la travesía.

Los autores consideran que este caso aporta la primera medición directa del gasto energético durante un esfuerzo de ultrarresistencia de aproximadamente tres días. También señalan que las 14.747 kilocalorías diarias superan el valor más alto identificado en una revisión sistemática anterior, de 10.070 kilocalorías.

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Sin embargo, advierten que el tamaño corporal del nadador (103 kilos) pudo contribuir a ese resultado, por lo que no se puede asumir que una persona de menor peso alcanzaría el mismo gasto energético.

El hallazgo ofrece nuevas pistas sobre los límites del gasto energético que el cuerpo humano puede sostener durante varios días, dicen sus autores. Aunque no permite establecer un techo definitivo, muestra que, bajo condiciones extremas de ejercicio y exposición al agua, el organismo puede alcanzar niveles de consumo energético hasta ahora poco documentados.

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