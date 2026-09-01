Nuevo reporte del volcán Puracé: continúa incremento en la sismicidad y hay alerta naranja

Imagen que muestra emisión de ceniza en el volcán Puracé este 1 de septiembre. Foto: SGC

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En la tarde de este 1 de septiembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un nuevo boletín que detalla el estado actual del volcán Puracé.

Precisamente, este día se cumple un mes desde que sa entidad decidió emitir el estado de alerta naranja y, como señaló en un video Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, desde esa fecha se han registrado más de 110 emisiones de ceniza.

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Así mismo, dijo, desde el 29 de agosto se han registrado 550 eventos sísmicos. Han observado, añadió un “enjambre sísmico”, que es la “repetición constante de eventos sísmicos” que se da en una determinada zona en un período corto de tiempo y que se pueden prolongar por semanas o meses.

De hecho,de acuerdo con el último boletín de esa entidad, “se mantiene el incremento en la sismicidad asociada al fracturamiento de roca, tanto en número como en energía liberada, registrándose alrededor de 80 eventos, localizados entre 10 y 15 km al nororiente del volcán Puracé, a profundidades entre 7 y 11 km”.

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De igual forma, indica el SGC, desde las 2 p.m. del 30 de agosto hasta el momento en el que se escribe este artículo, se han registrado ocho emisiones de ceniza, con una altura máxima de 240 m sobre la cima del volcán.

Aunque no se han registrado anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter, el “monitoreo de gases muestra que continúan las emisiones de dióxido de azufre (SO2)”.

Así mismo, persiste el registro ascendente de la concentración de dióxido de carbono (CO2) medido en suelo.

“Los valores que se vienen registrando instrumentalmente en el volcán durante las últimas semanas corresponden a los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica”, dice el SGC.

Por todos esos motivos, explica, se mantiene el estado de alerta Naranja. Se espera que continúe así los próximos días, pese a que es probable que haya variaciones en los niveles de actividad del volcán. Aunque disminuyan, eso “no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”.

La recomendación del SGC a las comunidades es que no se acerquen a lo cráteres en los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga y de las cabeceras de los ríos que nacen ellos, pues pueden estar expuestos a fragmentos de roca.

También les sugiere informarse a través de los canales oficiales.

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