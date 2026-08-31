¿Quién es Amat David Zuluaga, nuevo director del Servicio Geológico Colombiano?

Amat David Zuluaga Guerra es geólogo de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Foto: Archivo particular

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Por medio del Decreto 1337 del 28 de agosto de 2026, el Ministerio de Minas y Energía oficializó la designación del geólogo Amat David Zuluaga Guerra como director general del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Zuluaga Guerra es geólogo de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y magíster en Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Salford, en Inglaterra. Además, ha trabajado en áreas relacionadas con geociencias, recursos minerales, hidrocarburos, sistemas energéticos, investigación aplicada y análisis territorial.

Entre las labores que ha desempeñado Zuluaga Guerra están docente universitario, investigador, profesional de transición energética del Minminas y técnico de Corpocesar. Actualmente, es el director del Observatorio de Transición Energética del Caribe de la Universidad de Area Andina.

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En una reciente columna publicada en el diario El Heraldo, Zuluaga Guerra señaló que el fracking puede realizarse en regiones biodiversas, mostrando su respaldo a esta actividad. “Lo que debemos trabajar es para que Colombia robustezca la capacidad técnica de las instituciones y regulatoria para hacerlo de manera responsable y controlada”, dijo y agregó que la discusión debe ser “más técnica y menos ideológica-política”.

Cabe recordar que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada del monitoreo sísmico y volcánico; de la cartografía geológica; generar información geocientífica para la planificación del país; entre otras cosas.

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