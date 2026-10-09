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OpenAI publica hallazgos sobre 377 problemas matemáticos y agita aún más al campo

Después de que el resultado a uno de los problemas del milenio enfureciera a los matemáticos, la empresa dijo que esta vez ha trabajado con un consejo asesor de expertos humanos.

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Kenneth Chang y Siobhan Roberts / The New York Times
(FILES) A photo taken on October 4, 2023 in Manta, near Turin, shows a smartphone and a laptop displaying the logos of the artificial intelligence OpenAI research laboratory and ChatGPT robot.
Las empresas de IA han dado a sus modelos problemas de matemáticas —como los que se plantean a los estudiantes de escuela secundaria durante la Olimpiada Internacional de Matemática— que se habían establecido como parámetros de rendimiento. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)
Foto: AFP - MARCO BERTORELLO

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Los matemáticos han quedado atónitos por las capacidades aceleradas de la inteligencia artificial, que en los últimos meses han resuelto algunos de los problemas matemáticos abiertos más difíciles que habían eludido a los humanos.

El martes, OpenAI inundó a los matemáticos con cientos de nuevos hallazgos que abarcan una amplia franja de temas, entre ellos el álgebra, la teoría de números, la informática teórica, la lógica matemática y la topología.

Los 377 resultados le siguen al anuncio que hizo OpenAI el mes pasado de que había logrado…

Por Kenneth Chang y Siobhan Roberts / The New York Times

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