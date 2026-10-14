El llamado al Gobierno nacional para liderar la era espacial colombiana

Recientemente, a raíz de un revelador análisis del astrofísico Santiago Vargas, del Observatorio Astronómico Nacional, el país conoció que el nanosatélite FACSat-2 —único activo satelital con el que contaba la nación— se había desintegrado en la atmósfera en octubre de 2025. El hallazgo, divulgado posteriormente en una investigación periodística por Nicolás Bustamante en El Tiempo, surgió cuando el investigador buscaba imágenes satelitales para apoyar la gestión posterior al sismo del pasado 10 de agosto. Las pesquisas revelaron que Colombia…

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Recientemente, a raíz de un revelador análisis del astrofísico Santiago Vargas, del Observatorio Astronómico Nacional, el país conoció que el nanosatélite FACSat-2 —único activo satelital con el que contaba la nación— se había desintegrado en la atmósfera en octubre de 2025. El hallazgo, divulgado posteriormente en una investigación periodística por Nicolás Bustamante en El Tiempo, surgió cuando el investigador buscaba imágenes satelitales para apoyar la gestión posterior al sismo del pasado 10 de agosto. Las pesquisas revelaron que Colombia tardó cerca de 36 horas en obtener las primeras tomas satelitales del área afectada; un tiempo crítico en momentos donde la identificación de zonas aisladas o afectadas se traduce directamente en vidas humanas. Pocas semanas después, los incendios forestales en Boyacá arrasaron más de 1.600 hectáreas, reconfirmando la urgencia de contar con monitoreo térmico y orbital continuo.

Más allá del debate sobre la comunicación de este evento, el episodio del FACSat-2 nos exige dar vuelta a la página y asumir una discusión de fondo. Tener un nanosatélite en órbita no habría resuelto de forma mágica todas las emergencias, pero la lección es contundente: Colombia no puede seguir gestionando su territorio a ciegas ni dependiendo de la buena voluntad, caridad o disponibilidad comercial de proveedores extranjeros en momentos de crisis. La pérdida del FACSat2 no debe ser motivo de desánimo, sino el catalizador para entender que el desarrollo espacial no es un lujo de países desarrollados, sino una necesidad de soberanía nacional.

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Foto: Coronel (r) Raúl E. Gutiérrez G.

Más allá de la defensa: un activo para 17 sectores del Estado

La información satelital de calidad y soberana no sirve únicamente para responder a desastres o monitorear fronteras. Es el insumo fundamental para la toma de decisiones al más alto nivel del Estado: planificación agrícola, catastro multipropósito, seguimiento de la deforestación y la biodiversidad, infraestructura vial, gestión del agua, recursos marinos, etc. Hoy en día, los asuntos espaciales impactan de manera directa a 17 sectores administrativos e indirectamente a otros 6 del Gobierno Nacional. Ningún gobierno ha dimensionado ni articulado transversalmente este potencial, relegando el tema a iniciativas aisladas.

Foto: Coronel (r) Raúl E. Gutiérrez G.

A esto se suma una deuda social punzante: la brecha digital. En Colombia existen cerca de 6 millones de hogares sin acceso a internet o con conexiones obsoletas, marginando a millones de niños y jóvenes de la educación y el desarrollo económico. Las telecomunicaciones satelitales son la única herramienta capaz de conectar de forma rápida y eficiente las zonas rurales y dispersas a las que la fibra óptica jamás llegará.

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Foto: Coronel (r) Raúl E. Gutiérrez G.

Soberanía económica y rezago regional

Mientras Colombia continúa pagando millones de dólares anuales a empresas internacionales por arrendamiento de ancho de banda e imágenes satelitales, la economía espacial global ya mueve entre 650.000 y 700.000 millones de dólares anuales, con proyecciones de superar el billón de dólares para el año 2030. Nuestro país participa en este mercado únicamente como un comprador pasivo; nuestras divisas emigran hacia otros países mientras desaprovechamos la oportunidad de generar una industria de alto valor agregado, con empleos calificados para nuestros científicos, ingenieros y técnicos.

Foto: Coronel (r) Raúl E. Gutiérrez G.

En el tablero geopolítico latinoamericano, naciones como Brasil, México, Argentina, Chile y Perú han consolidado agencias espaciales oficiales y programas satelitales soberanos. Colombia, siendo la cuarta economía de la región, registra un rezago estratégico que limita su competitividad y autonomía.

Foto: Coronel (r) Raúl E. Gutiérrez G.

El esfuerzo de la FAC y el límite del alcance militar

Es justo y necesario reconocer el esfuerzo pionero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Con presupuestos limitados y un alto sentido del deber, la institución formó talento humano, operó con éxito los nanosatélites FACSat-1 y FACSat-2, y construyó un Centro de Operaciones Espaciales (SpOC) de primer nivel.

Sin embargo, pretender que la FAC cargue sobre sus hombros todo el programa espacial colombiano es un error conceptual y estratégico. La FAC tiene misiones constitucionales de seguridad y defensa apremiantes, presupuestos restringidos y la naturaleza propia de una institución militar. La responsabilidad del desarrollo espacial civil, industrial, comercial y educativo de toda una nación no puede ni debe recaer exclusivamente en las Fuerzas Militares.

La hoja de ruta: Política, Agencia y Programa Espacial

Para construir una capacidad espacial nacional sostenible no existen atajos ni improvisaciones. El país requiere seguir un orden lógico y estructurado, la tríada virtuosa del desarrollo espacial nacional:

Foto: Coronel (r) Raúl E. Gutiérrez G.

Un llamado respetuoso al Gobierno Nacional

El talento humano en las universidades, industrias y organizaciones no gubernamentales colombianas es extraordinario, la infraestructura base existe y la necesidad social es apremiante. Solo hace falta voluntad política y visión de Estado para convocar en pos de una visión de país alrededor del desarrollo espacial.

En palabras del señor Presidente de la República en una reciente publicación suya en Instagram: "Colombia no puede llegar tarde al futuro. Vamos a construirlo". La agenda espacial no es una quimera del mañana; es una urgencia del presente. Desde la Asociación Espacial de Colombia elevamos este respetuoso llamado al Gobierno Nacional y al Señor Presidente para dar el paso definitivo: dotar a Colombia de la Política y la Agencia Espacial responsables de desarrollar capacidades satelitales soberanas, que su gente y su territorio requieren para no quedarse al margen del siglo XXI.

*Coronel (r), presidente y CEO de la Asociación Espacial de Colombia – NSSC

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