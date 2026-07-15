¿Participó en las Becas Para El Cambio? Le contamos cómo descargar los resultados Foto: Inteligencia Artificial

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El Ministerio de Ciencia, por medio de sus redes sociales, anunció que ya se pueden descargar los resultados de la convocatoria Becas Para El Cambio, las cuales se centran en ofrecer apoyos económicos a aquellas personas que estén interesadas en comenzar una maestría o un doctorado.

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Por medio de la plataforma SIGP, explicó la cartera, las personas podrán acceder al reporte general del proyecto, al informe de evaluación y al informe de calificación.

Para descargar los resultados, deberá seguir los siguientes pasos:

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Inicie sesión. Allí, deberá entrar al banner principal. En la parte izquierda hay una ventana que dice Proyectos; deberá darle clic y seleccionar la opción de Información General. Allí encontrarán las tres opciones de descarga: de evaluación, reporte general; el informe de la evaluación; y el informe de evaluación y calificación. Podrá descargar los documentos que vendrán en formato PDF.

Cabe recordar que para esta convocatoria, como se lee en la página del ministerio, las personas interesadas debían presentar una propuesta de Investigación, Desarrollo Tecnológico y/o Innovación (I+D+i) y que estuviera alineada con alguna de estas temáticas:

Bioeconomía y territorio. Derecho humano a la alimentación. Transición energética. Soberanía sanitaria. Ciencia para la paz.

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