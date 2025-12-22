Por primera vez, una astronauta en silla de ruedas realiza un viaje al espacio exterior

Luego del aterrizaje, el equipo de rescate de la misión desplegó una alfombra en el suelo para que Benthaus pudiese salir del módulo y desplazarse para dar declaraciones a medios. Foto: Blue Origin / AP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Michaela Benthaus se convirtió en la primera mujer con paraplejía y usuaria de silla de ruedas en ir al espacio exterior en una misión realizada en el oeste de Texas (Estados Unidos).

Benthaus, una ingeniería alemana que sufrió una accidente en bicicleta hace siete años, participó en una misión de alrededor de diez minutos realizada por la empresa Blue Origin, de Jeff Bezos.

El módulo New Shepard superó la frontera de Kármán tras ser lanzado por un cohete de la compañía, alcanzó cerca de 105 kilómetros de altitud y luego regresó a la Tierra en una trayectoria parabólica.

Lo invitamos a leer: Trump retrasa para 2028 el regreso de astronautas de la NASA a la Luna.

Michaela (Michi) Benthaus will become the first wheelchair user to cross the Kármán line. Her story, advocacy, and passion are evident in everything she does. pic.twitter.com/HusttrnUiQ — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025

Luego del aterrizaje, el equipo de rescate de la misión desplegó una alfombra en el suelo para que Benthaus pudiese salir del módulo y desplazarse para dar declaraciones a medios.

En entrevista con AFP, Benthaus aseguró que nunca pensó que “ir al espacio fuera una opción real para mí porque, aunque soy una persona muy sana, es algo muy competitivo. Además, no hay antecedentes de personas con discapacidad que hayan volado al espacio”, sostuvo.

La ingeniera, que trabaja en la agencia espacial europea (ESA, por sus siglas en inglés), viajó en una cápsula modificada para mejorar su accesibilidad. En ese sentido, Blue Origin aseguró que en pasados viajes ya han participado personas con movilidad reducida y mayores de 90 años.

“New Shepard se diseñó teniendo en cuenta la accesibilidad. El vehículo es autónomo y cuenta con acceso por ascensor en la torre de lanzamiento, lo que hace que los vuelos espaciales sean accesibles a un mayor número de personas. Incluyendo este vuelo, New Shepard ha transportado a astronautas en silla de ruedas, con dificultades auditivas, con movilidad reducida o diferencias en las extremidades, con baja visión o legalmente ciegos”, explicó Blue Origin, a través de un comunicado.

Podría interesarle: Así se ve todo el cielo en 102 colores, según un nuevo mapa “sin igual” de la NASA.

Vale señalar que este año, la agencia espacial europea le dio luz verde a John McFall, quien perdió una pierna en una accidente de motocicleta cuando era adolescente, para ser astronauta suplente para futuras misiones en la Estación Espacial Internacional.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬