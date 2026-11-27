Cuando el corazón pierde células musculares, por ejemplo, durante un infarto, no consigue reemplazarlas. Esta es una de las razones por las que el daño que deja un evento cardiovascular como ese puede tener consecuencias permanentes.

Hay una pregunta que ha intrigado a los científicos durante décadas. Si otros órganos y tejidos del cuerpo, como el hígado, la piel o los huesos, tienen la capacidad de reparar sus daños y regenerar células, ¿por qué el corazón tiene tantas dificultades para hacerlo?

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Sin embargo, parece que los científicos están cerca de una respuesta. Una investigación publicada en Nature Cardiovascular Research encontró una posible explicación a por qué el corazón pierde tan pronto después del nacimiento buena parte de su capacidad regenerativa.

Al parecer, la misma actividad que le permite bombear sangre podría estar relacionada con la dificultad de sus células para volver a dividirse. El estudio se concentró en los cardiomiocitos, las células musculares responsables de la contracción del corazón. Durante el desarrollo embrionario y los primeros días después del nacimiento, estas células todavía tienen capacidad para multiplicarse.

Pero, a medida que el corazón comienza a trabajar con mayor intensidad, van abandonando el ciclo celular y pierden esa posibilidad. Los investigadores plantearon que la contracción continua podría ser uno de los factores que explican este proceso.

Para comprobarlo, utilizaron diferentes modelos experimentales: células cardíacas humanas derivadas de células madre, tejidos cardíacos diseñados en laboratorio, muestras de tejido de corazones humanos y ratones. En estos modelos inhibieron temporalmente la contracción mediante herramientas genéticas y medicamentos, entre ellos mavacamten y blebbistatina. Después observaron cómo respondían los cardiomiocitos.

Los resultados mostraron que, cuando se reducía la fuerza de contracción, las células comenzaban a presentar mayor actividad del ciclo celular y, en algunos de los modelos, volvían a dividirse. Al mismo tiempo, se desorganizaban los sarcómeros, unas estructuras formadas por proteínas que permiten que el músculo cardíaco se contraiga.

También se producían cambios en el metabolismo: las células pasaban a depender en mayor medida de la glucólisis, un proceso mediante el cual obtienen energía a partir de la glucosa.

Ahora bien, cuando los investigadores restablecían la contracción, los sarcómeros recuperaban su organización y disminuía la actividad del ciclo celular. Esto sugiere, se lee en el estudio, que existe una relación estrecha entre el trabajo mecánico del corazón, su metabolismo y la capacidad de sus células para multiplicarse. “El corazón ha evolucionado para priorizar su continuo funcionamiento sobre la regeneración”, le explicó a la Agencia SINC Florian Weinberger, jefe del Laboratorio de Ingeniería de Tejidos Cardíacos y Terapias Regenerativas del CNIC y autor sénior del estudio.

“Nuestros hallazgos muestran que los cardiomiocitos se enfrentan a un compromiso biológico fundamental: la maquinaria que les permite contraerse y mantener la vida es precisamente la que también impide que se dividan y reemplacen el tejido dañado”, complementó Weinberger.

“Durante décadas, los científicos han intentado comprender por qué el corazón adulto tiene tan poca capacidad de reparación”, le dijo, también a la Agencia SINC, Rajiven Srikantharajah, estudiante de doctorado en el CNIC. “En este estudio presentamos evidencias de que la contracción no solo es incompatible con la división celular, sino que además suprime activamente el potencial regenerativo de las células musculares cardíacas. Comprender esta relación abre vías para desarrollar nuevas estrategias de reparación cardíaca”.

Los experimentos también permitieron observar diferencias importantes entre los modelos. En las células derivadas de células madre y en los tejidos cardíacos diseñados en laboratorio, los investigadores encontraron evidencia de división celular completa, incluida la citocinesis, el proceso mediante el cual una célula se divide en dos. En cambio, en los ratones observaron un aumento de la actividad del ciclo celular, pero no encontraron evidencia definitiva de que los cardiomiocitos completaran esa división.

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Esto es importante, dicen, porque activar el ciclo celular no significa necesariamente que una célula haya logrado dividirse y producir dos células nuevas. Por eso, aunque los resultados aportan evidencia sobre un mecanismo que podría favorecer la regeneración cardíaca, todavía no demuestran que sea posible reparar el tejido dañado de un corazón adulto mediante esta estrategia.

De hecho, los propios investigadores reconocen que reducir la contracción tiene un costo: afecta la capacidad del corazón para bombear sangre. En los experimentos con ratones tratados con mavacamten, por ejemplo, se registró una disminución de la función del ventrículo izquierdo. Por tanto, inhibir la actividad cardíaca no puede entenderse como un tratamiento aplicable directamente a pacientes.

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