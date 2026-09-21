¿Por qué hoy se han registrado más de 130 sismos en Chaparral? Servicio Geológico responde

De acuerdo con la entidad, de estos sismos, cinco han tenido magnitudes iguales o superiores a 4,0. Por ejemplo, sobre la 1:48 p.m. se presentó uno de magnitud 4,1 y de profundidad superficial. Hasta el momento, el SGC dijo que se han recibido más de 1.000…

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que este lunes, 21 de septiembre, se han presentado más de 130 sismos de magnitud superior a 2,0, con epicentro en Chaparral, Tolima. El primero se registró sobre las 2:15 de la madrugada, fue de magnitud 2,5 y tuvo una profundidad superficial.

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De acuerdo con la entidad, de estos sismos, cinco han tenido magnitudes iguales o superiores a 4,0. Por ejemplo, sobre la 1:48 p.m. se presentó uno de magnitud 4,1 y de profundidad superficial. Hasta el momento, el SGC dijo que se han recibido más de 1.000 reportes de la ciudadanía desde departamentos como Tolima, Huila, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca.

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Pero, ¿por qué se están registrando tantos sismos en Chaparral? Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explicó que no se puede perder de vista que Tolima está atravesado por varias fallas geológicas activas, las cuales pueden generar este tipo de actividad.

A pesar de estas condiciones, Tovar agregó que la secuencia de sismos que se han registrado durante los últimos días está por encima del promedio que se ha reportado en las últimas semanas. Por esta razón, anotó, mantendrán un monitoreo permanente de la zona.

"Avisaremos oportunamente ante cualquier evolución de esta sismicidad. También invitamos a la comunidad a seguir las fuentes oficiales de información, como el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y las indicaciones de las autoridades locales", añadió Tovar.

¿Por qué se registran tantos sismos en Colombia?

Como hemos explicado en otras oportunidades, es clave que el país construya una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa. Ante la imposibilidad de predecir si va a ocurrir un temblor en determinado lugar, lo clave, nos explicaba hace un par de años Julio Fierro, exdirector del SGC, que debe hacer el país es entender que “estamos en una zona sísmicamente activa(…) Hay que construir memoria y una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa”, como ya existe en otros países como México, Chile o Japón.

Según el SGC, el país es sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. Hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio. Sin embargo, explica la entidad, “la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, lo que da lugar a la formación de la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes; la zona en la que la placa Caribe se subduce debajo de la placa Sudamericana; y la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga”.

Los Santos, de hecho, es el sitio donde ocurre el 60 % de los sismos de Colombia. ¿Por qué? De acuerdo con el SCG, cerca a Los Santos está el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una “región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua”. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Rumanía) y el de Hindu-Kush (Afganistán).

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Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. De hecho, en los 30 años que la Red Sismológica Nacional lleva monitoreando la actividad sísmica en el país, en total se han registrado casi 300.000 eventos de este tipo.

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