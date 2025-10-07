Nobel de Física 2025 a quienes revelaron la física cuántica en acción en un chip

En la imagen John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis. Foto: Niklas Elmehed - Nobel Prize

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes, 7 de octubre, en horas de la mañana, se conoció el anuncio más esperado por los físicos en el mundo: la Real Academia Sueca de Ciencias decidió que los ganadores del Premio Nobel de Física 2025 son John Clarke, de la Universidad de California, en Berkeley, EE. UU.; Michel H. Devoret, de las universidades de Yale y California, y John M. Martinis, de la Universidad de California. Les entregarán 11 millones de coronas suecas, que serán repartidas de manera equitativa entre los tres. Eso quiere decir, más de USD 1 millón 170 mil (dólares).

De acuerdo con el jurado que entrega el Nobel, el aporte que hicieron estos científicos mereció el reconocimiento por haber hecho experimentos que revelaron la física cuántica en acción en un chip.

(Lea Un acto de resistencia para sobrevivir a la hostilidad de Colombia con la ciencia)

Su trabajo, señala, ha sido clave para desarrollar la próxima generación de tecnología cuántica, incluyendo “criptografía cuántica, las computadoras cuánticas y los sensores cuánticos”.

Los galardonados, se lee en el portal del Premio Nobel, hicieron una serie de experimentos en la década de 1980 para demostrar “que las extrañas propiedades del mundo cuántico pueden concretarse en un sistema lo suficientemente grande como para sostenerlo en la mano. Su sistema eléctrico superconductor podía pasar de un estado a otro mediante un túnel, como si atravesara una pared. También demostraron que el sistema absorbía y emitía energía en dosis específicas, tal como predecía la mecánica cuántica”.

Con su trabajo, estos científicos “demostraron que las propiedades de la mecánica cuántica pueden concretarse a escala macroscópica”.

Para Olle Eriksson, presidente del Comité Nobel de Física, “es maravilloso celebrar cómo la mecánica cuántica, con un siglo de antigüedad, ofrece continuamente nuevas sorpresas. Además, es enormemente útil, ya que la mecánica cuántica es la base de toda la tecnología digital”.

Dicho en palabras un poco más técnicas, les otorgaron el Nobel “por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico”.

¿Quiénes son ganadores del Premio Nobel de Física?

John Clarke nació en 1942 en Cambridge, Reino Unido. Recibió su doctorado en 1968 por la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Es profesor de la Universidad de California, Berkeley, EE. UU.

Michel H. Devoret nació en 1953 en París, Francia. Es Ph.D. (1982) por la Universidad Paris-Sud, Francia. Es profesor de la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut, y de la Universidad de California, Santa Bárbara, EE. UU.

John M. Martinis, por su parte, nació en 1958 en Estados Unidos. Recibió su doctorado en 1987 en la Universidad de California, Berkeley, EE.UU. Es profesor en la Universidad de California, Santa Bárbara, EE.UU.

Los ganadores de los últimos Premios Nobel de Física

Hasta el momento, se han entregado este Premio Nobel 119 veces. En, total ha habido 227 galardonados.

El año pasado, fue otorgado a dos científicos que sentaron las bases de la inteligencia artificial: John J. Hopfield, de la Universidad de Princenton, en Estados Unidos, y Geoffrey E. Hinton, de la Universidad de Toronto, en Canadá. Según el jurado, ambos “han utilizado herramientas de la física para desarrollar métodos que son la base del potente aprendizaje automático actual”.

En 2023, el Nobel se lo llevaron Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier por haber creado “métodos experimentales que generan pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica electrónica en la materia”

En 2022, los ganadores fueron Alain Aspect , John Clauser y Anton Zeilinger. La Real Academia Sueca de Ciencias se los otorgó por “sus experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica”.

En 2021, los galardonados fueron tres profesores: Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann, por un lado, por haber hecho investigación clave en la “modelización física del clima de la Tierra, cuantificando la variabilidad y prediciendo de forma fiable el calentamiento global”. Por otro lado, estaba Giorgio Parisi, por “el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la planetaria”.

Nobel de Medicina para una investigación clave sobre el sistema inmune

El primer Premio Nobel del 2025 (el de Medicina) fue anunciado el lunes, 6 de octubre. Los ganadores fueron tres científicos que permitieron un mejor entendimiento de nuestro sistema inmune: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi.

Este último hizo un descubrimiento clave en la década de 1990, al hallar la células T-reguladoras, que son claves en el sistema inmune, pues impiden que otras cometan errores o “ataquen” a las que no deberían atacar.

Unos años después, Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell hallaron el gen que controla el desarrollo de las células T reguladoras.

“Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”, dijo Olle Kämpe, presidente del Comité del Premio Nobel.

Artículo en desarrollo...

Conozca las últimas noticias sobre ciencia en El Espectador.⚕️