¿Qué es la anoxia, causa de la muerte de familia en hotel de San Andrés?

La familia presentó anoxia por la inhalación de un gas, denominado fosfina, que se usa para la síntesis química. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles del caso de Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo Kevin, de cuatro años, quienes el pasado 11 de julio fueron hallados sin vida en una habitación del Hotel Portobelo Convention. La familia se encontraba en la isla de San Andrés, de vacaciones.

Aunque en un principio se habló de una posible intoxicación por alimentos, rápidamente se descartó esa hipótesis y los señalamientos se centraron en las condiciones del hotel. Sus propietarios advirtieron que, por esos días, había contratado a Livingston & Company E.U. para hacer la fumigación de las habitaciones, por lo que dicha empresa también fue involucrada en la investigación.

Le puede interesar: OPS hace un llamado a reforzar vacunación y vigilancia ante aumento de casos de tosferina

Ahora, la necropsia, revelada por Noticias RCN, indica que la muerte de la familia se produjo por la inhalación de un gas, denominado fosfina. Esto llevó a que la pareja y el niño presentaran anoxia que, según el diccionario la Clínica Universidad de Navarra (CUN), de España, es una “condición médica grave caracterizada por la ausencia total de oxígeno en los tejidos del organismo”.

Se trata de un estado que puede tener “consecuencias fisiopatológicas devastadoras, ya que el oxígeno es esencial para el metabolismo celular y la producción de energía”. La anoxia, además, puede traer consecuencias localizadas, como un infarto, o generalizadas, como un paro cardiorrespiratorio. De acuerdo con la CUN, esta condición requiere una intervención médica inmediata con el fin de evitar un daño celular irreversible, fallo multiorgánico o la muerte.

Lea también: En Colombia hay menos azúcar y sal en la comida chatarra gracias a estas medidas

Por su parte, la biblioteca de la compañía Sanitas, también de España, explica que hay diferentes tipos de anoxia, dependiendo de la causa que genera la falta de oxígeno:

Anoxia histotóxica: cuando los tejidos no son capaces de fijar el oxígeno en sus células.

Anoxia anóxica: si existen trastornos pulmonares que reducen la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos.

Anoxia por estenosis: cuando se reduce la cantidad de sangre y, por tanto, de oxígeno que llega a los tejidos.

Anoxia anémica: el descenso de los niveles de hemoglobina provoca que no se fije en las células la cantidad necesaria de oxígeno.

¿Qué es la fosfina? Tóxica sustancia que provocó la muerte a familia en San Andrés

La fosfina es un gas incoloro que figura en la Lista de Sustancias Peligrosas. De acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, tiene un olor a ajo o a pescado, es inflamable y explota a temperatura ambiente. “La mitad de la fosfina en el aire se degrada en aproximadamente un día”, agrega la entidad.

Este gas se utiliza como fumigante para insectos y roedores, como agente de impurificación en componentes electrónicos y para la síntesis química. La agencia indica que los primeros síntomas de exposición aguda a la fosfina son dolor del diafragma, náusea, vómitos, excitación y un olor a fósforo en el aliento. Al exponerse a niveles más altos, las personas pueden presentar debilidad, bronquitis, edema pulmonar, falta de aliento, convulsiones y la muerte.

La ATSDR plantea que los niños parecen ser afectados por esta sustancia del mismo modo que los adultos. En estos casos, la exposición accidental ha producido vómitos, dolor de cabeza y daño al corazón. En un registro fatal de un niño de 2 años se observó “congestión cardiaca, edema pulmonar, congestión de las membranas que rodean los pulmones, dilatación del bazo y aspiración del contenido gastrointestinal”, informa la agencia estadounidense.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬