¿Qué es un enjambre sísmico? SGC explica razones detrás de seguidilla de temblores en Chocó

Los movimientos fueron sentidos en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia y Tolima y generaron miles de reportes ante el Servicio Geológico Colombiano (SGC)….

Durante las últimas semanas, después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al Chocó el pasado 10 de agosto, la tierra ha seguido temblando en esta región del país. Solo el pasado lunes 14 de septiembre se registraron cuatro sismos de magnitud superior a 4 en Istmina: tres ocurrieron en apenas seis minutos y un cuarto, de magnitud 4,9, se presentó poco más de una hora después.

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Los movimientos fueron sentidos en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia y Tolima y generaron miles de reportes ante el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Pero, aunque ocurrieron después del terremoto de agosto, no todos estos sismos son réplicas.

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La Red Sismológica Nacional ha identificado en la zona una segunda secuencia de movimientos: un enjambre sísmico.

¿Qué significa esto? ¿Por qué está ocurriendo y cuánto tiempo puede durar?

El enjambre sísmico

Para entender qué está pasando, primero hay que distinguir entre una réplica y un enjambre sísmico. Las réplicas son movimientos que ocurren después de un terremoto principal, en la misma zona de ruptura, y que suelen ir disminuyendo con el paso del tiempo.

Eso es parte de lo que ha ocurrido en Chocó después del sismo del 10 de agosto.

Pero la Red Sismológica Nacional encontró también este otro comportamiento. Se trata de sismos que ocurren a menor profundidad y en una zona diferente a la del terremoto principal, y que no siguen necesariamente el patrón de una secuencia de réplicas. A este tipo de actividad se le conoce como enjambre sísmico. “Un enjambre sísmico es una secuencia de sismos que, a diferencia de las réplicas, no tiene un evento principal a partir del cual van disminuyendo las magnitudes”, explica Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC.

En estos casos, puede haber periodos con más actividad y otros con menos, y pueden registrarse sismos de distintas magnitudes. Eso es precisamente lo que los científicos están observando actualmente en esta zona del Chocó.

Mientras las réplicas se han localizado a profundidades de entre 70 y 120 kilómetros, los movimientos asociados al enjambre se encuentran en general entre 30 y 60 kilómetros de profundidad. La actividad de este segundo grupo tampoco sigue una duración predeterminada. Un enjambre sísmico puede durar días, semanas o meses y posteriormente desaparecer.

La razón detrás de los enjambres sísmicos

La pregunta que muchos se hacen es si este enjambre sísmico tiene relación con el terremoto del 10 de agosto. Es posible que si.

El SGC señala que esta es una de las principales hipótesis que estudia actualmente. Para entenderla, hay que pensar en lo que ocurre bajo tierra cuando se produce un terremoto de gran magnitud. El sismo del 10 de agosto, de magnitud 7,4, ocurrió a unos 103 kilómetros de profundidad y liberó una enorme cantidad de energía. Esa liberación pudo cambiar las fuerzas o “esfuerzos”, como las llama el SGC, que actúan sobre las rocas en zonas cercanas.

En otras palabras, el terremoto pudo alterar el equilibrio de algunas estructuras geológicas que ya estaban sometidas a presión.

Al cambiar esas condiciones, algunas de ellas pudieron encontrar nuevas condiciones para moverse y generar sismos. Eso podría explicar, al menos en parte, por qué después del terremoto comenzó a registrarse actividad en una zona diferente y a menor profundidad.

Esto sigue siendo una hipotesis. Lo que sí han podido establecer los científicos es que estos movimientos no corresponden a la continuación de la misma ruptura que produjo el terremoto del 10 de agosto: ocurren en otra zona y a menor profundidad.

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Y, aún más, la existencia de un enjambre sísmico no significa que vaya a ocurrir un sismo de mayor magnitud. Este tipo de actividad no permite predecir si habrá otro terremoto, cuándo ocurrirá ni qué magnitud podría tener. Un enjambre puede mantenerse durante días, semanas o incluso meses, alternando momentos de mayor y menor actividad, hasta disminuir y eventualmente desaparecer.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Como hemos explicado en otras oportunidades, es clave que el país construya una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa. Ante la imposibilidad de predecir cuándo y dónde ocurrirá un sismo, el desafío está en asumir que estos eventos hacen parte de la realidad del territorio, construir memoria sobre ellos y desarrollar hábitos de prevención y preparación, como ya ocurre en países como México, Chile o Japón.

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Según el SGC, el país es sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. Hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio. Sin embargo, explica la entidad, “la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, lo que da lugar a la formación de la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes; la zona en la que la placa Caribe se subduce debajo de la placa Sudamericana; y la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga”.

Los Santos, de hecho, es el sitio donde ocurre el 60% de los sismos de Colombia. ¿Por qué? De acuerdo con el SCG, cerca a Los Santos está el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una “región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua”. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Romania) y el de Hindu-Kush (Afganistán).

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Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. De hecho, en los 30 años que la Red Sismológica Nacional lleva monitoreando la actividad sísmica en el país, en total se han registrado casi 300.000 eventos de este tipo.

¿Es posible predecir un sismo?

No es posible predecir un sismo con antelación. Aunque la ciencia ha avanzado en la comprensión del movimiento de las placas tectónicas y en la identificación de zonas de alto riesgo sísmico, no existe una herramienta capaz de anticipar con certeza el momento, el lugar exacto y la magnitud de un terremoto. Los procesos que desencadenan un sismo son complejos y dependen de múltiples factores que varían incluso dentro de una misma región geológica.

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Las herramientas en los celulares que parecen avisarle segundos antes de un sismo, funcionan gracias a sistemas de alerta temprana, que no predicen el sismo, pero detectan sus primeras señales en tiempo real. Lo que hacen es identificar las ondas sísmicas iniciales (llamadas ondas P), que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas, y envían una alerta antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S), que son las que realmente sacuden el suelo.

Estos sistemas solo funcionan si hay una red de sensores cercana al epicentro y si el epicentro está lo suficientemente lejos del lugar donde se recibe la alerta, permitiendo ganar unos segundos valiosos. Países como México, Japón o Estados Unidos han desarrollado redes avanzadas que permiten enviar estas notificaciones a través de aplicaciones móviles o sistemas integrados en el teléfono. En algunos casos, esos segundos permiten a las personas protegerse, detener trenes, cerrar válvulas de gas o activar protocolos de emergencia.

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Así que sí, funcionan, pero no como una predicción. Son una alerta reactiva en tiempo real, que depende del lugar donde ocurre el sismo, la distancia al epicentro y la infraestructura tecnológica disponible.