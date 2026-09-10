¿Qué hay detrás de la renuncia de un investigador de Anthropic y sus críticas a la IA?
Un investigador que trabajó en OpenAI y Anthropic acaba de renunciar. No lo hizo porque dejara de creer en la inteligencia artificial, sino porque considera que la carrera por hacerla cada vez más capaz podría estar avanzando demasiado rápido. ¿Qué hay detrás de su decisión?
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