¿Quiere enviar su nombre al espacio? Puede inscribirlo para que la NASA lo lleve a Saturno

Los científicos a cargo de la misión quieren que el público alrededor del mundo participe en este viaje. La NASA abrió una convocatoria para que las personas puedan inscribir su nombre en un microchip que irá a bordo de la misión y que estará en la cápsula Dragonfly cuando esta se acerque…

La NASA se está preparando para lanzar una de las misiones espaciales más ambiciosas de los próximos años. Se trata de "Viaje a Titán", con la que la agencia espacial estadounidense buscará explorar una de las lunas de Saturno a inicios de la próxima década.

Los científicos a cargo de la misión quieren que el público alrededor del mundo participe en este viaje. La NASA abrió una convocatoria para que las personas puedan inscribir su nombre en un microchip que irá a bordo de la misión y que estará en la cápsula Dragonfly cuando esta se acerque a sobrevolar la superficie de Titán.

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"Quizás nunca surques los cielos bajo las nubes ni sobre las arenas orgánicas de Titán, la luna de Saturno, pero tu nombre sí puede. La NASA invita al público a enviar sus nombres a bordo del helicóptero Dragonfly de la agencia y formar parte de la primera misión científica que sobrevolará y explorará la superficie de otro mundo", dice la NASA en un comunicado.

La misión tiene presupuestado partir hacia el espacio en julio de 2028 y viajará más de 1.700 millones de kilómetros para llegar hasta Titán. Sin embargo, el plazo para inscribir su nombre en la misión solo estará abierto hasta el 15 de enero de 2027. Esta será la primera misión de la NASA que contará con un helicóptero adaptado a las condiciones espaciales para acercarse a la superficie de una luna.

"La NASA explorará Titán, la luna más grande de Saturno, en busca de indicios de habitabilidad en un mundo distante muy similar al nuestro. Nos entusiasma compartir con la humanidad esta aventura única e invitamos a todos a apuntarse a esta pequeña pero poderosa nave que desvelará los secretos del universo en la que se considera una de las misiones espaciales más emocionantes de nuestra época", explica Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la sede de la NASA en Washington, en el comunicado.

Actualmente, el helicóptero Dragonfly está en proceso de ensamblaje en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, Estados Unidos. Se prevé que tenga la capacidad de acercarse a la densa atmósfera de Titán, en donde hay ríos y lagos de metano líquido, dunas y mucha materia orgánica, según la NASA.

Tras despegar en 2028, la misión tardará más de seis años en llegar a la luna más grande de Saturno, en 2034. "Dragonfly volará a diferentes lugares de la luna, explorando los diversos entornos de Titán y buscando pistas sobre la química prebiótica —la química que precedió a la biología— para ayudar a los científicos a comprender mejor los ingredientes y las condiciones para la vida", asegura la NASA.

Para inscribir su nombre en la misión, debe ingresar al portal web que la NASA diseñó para recopilar la información y diligenciar un breve formulario. Al finalizar, recibirá un pase de abordaje simbólico con su nombre, la fecha y algunos detalles de la misión, así como un código QR al que podrá ingresar para conocer a fondo lo que se busca con Dragonfly.

Hasta ahora, alrededor de 280.000 personas han inscrito su nombre para que viaje a bordo de la misión. "Te espera un viaje audaz: desde los preparativos finales de la nave espacial en la Tierra, el lanzamiento, hasta un viaje a través del sistema solar y la llegada a Titán. Y ahí es cuando comienza la verdadera aventura", se lee en el portal de la NASA tras hacer la inscripción.

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