Las imágenes muestran que Dimorphos, un pequeño asteroide que orbita alrededor de otro de mayor tamaño llamado Didymos, tiene una de sus caras aplanada por un cráter de impacto que se extiende a lo largo de todo el cuerpo. La estructura tiene…

La humanidad ya consiguió modificar la órbita de un asteroide mediante el impacto deliberado de una nave espacial. Ahora, las primeras imágenes de la misión Hera, de la Agencia Espacial Europea (ESA), permiten conocer con mayor detalle qué ocurrió con el cuerpo celeste después de ese experimento.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Revelan las primeras imágenes del asteroide contra el que chocó una nave humana

Las imágenes muestran que Dimorphos, un pequeño asteroide que orbita alrededor de otro de mayor tamaño llamado Didymos, tiene una de sus caras aplanada por un cráter de impacto que se extiende a lo largo de todo el cuerpo. La estructura tiene dimensiones comparables a las de un estadio deportivo.

Foto: ESA

El hallazgo es uno de los primeros resultados de Hera, una misión que llegó al sistema de asteroides para estudiar las consecuencias del experimento de defensa planetaria realizado por la NASA en septiembre de 2022. El 26 de septiembre de ese año, la nave DART impactó deliberadamente contra Dimorphos y consiguió reducir en 33 minutos el tiempo que tardaba en completar su órbita alrededor de Didymos, un cambio mucho mayor del que se había previsto.

Aunque las observaciones realizadas desde la Tierra permitieron medir esa modificación orbital, todavía quedaba una pregunta fundamental: ¿qué le había ocurrido físicamente al asteroide después del choque? "Los científicos debatían si Dimorphos había sufrido un cráter de impacto, había cambiado de forma o había permanecido igual", explicó Patrick Michel, investigador principal de Hera y director de investigación del CNRS y del Observatorio de la Costa Azul.

La respuesta, según los primeros resultados de la misión, reúne las tres posibilidades.

La cara golpeada por DART quedó aplanada y transformada en un cráter que ocupa todo el ancho del asteroide. Sin embargo, las otras regiones no muestran grandes modificaciones: los campos de rocas que cubren esas zonas tienen un aspecto similar al registrado en las imágenes de 2022.

Otro de los hallazgos es que Dimorphos comenzó a girar de manera caótica después del impacto. Además, las observaciones de Hera identificaron cientos de rocas de unos pocos metros de tamaño que orbitan alrededor de la pareja de asteroides.

Michael Kueppers, científico de la misión Hera de la ESA, señaló que estos objetos deberán tenerse en cuenta durante las próximas semanas, a medida que la nave se acerque para obtener imágenes de mayor resolución.

Esta imagen del generador de imágenes infrarrojas térmicas (TIRI) revela las temperaturas superficiales de los asteroides mediante su captura en infrarrojo térmico, lo que a su vez permite comprender sus características estructurales subyacentes. Las regiones más rojas/brillantes son más cálidas, mientras que las regiones azules/oscuras son más frías. / ESA Foto: ESA

¿Qué sigue para la misión Hera?

La nave Hera, que tiene aproximadamente el tamaño de un automóvil pequeño, se encuentra en una fase inicial de caracterización del sistema.

Para estudiar los asteroides utiliza tres instrumentos: una cámara monocromática, el instrumento multiespectral Hyperscout H, que observa en 25 colores diferentes, y el generador de imágenes infrarrojas térmicas TIRI, desarrollado por la agencia espacial japonesa JAXA.

Actualmente, la nave vuela a una distancia aproximada de entre 25 y 30 kilómetros de Didymos y Dimorphos. En diciembre está previsto que se acerque hasta unos 13 kilómetros para obtener imágenes progresivamente más detalladas. En enero de 2027, la misión contempla desplegar dos pequeños satélites, conocidos como CubeSats, que se aproximarán todavía más a los asteroides.

Uno de ellos, Juventas, liderado por Luxemburgo, utilizará un radar de baja frecuencia para estudiar por primera vez el interior de un asteroide y posteriormente intentará aterrizar. El otro, Milani, liderado por Italia, estudiará los materiales de los asteroides y el polvo que los rodea.

Publicidad

La combinación de Hera y estos dos dispositivos permitirá realizar mediciones complementarias sobre las propiedades físicas de los cuerpos celestes y las consecuencias del impacto de DART.

Para la ESA, el trabajo conjunto con la NASA representa un paso en el desarrollo de herramientas de defensa planetaria. Mientras DART demostró que es posible modificar la órbita de un asteroide, Hera busca comprender cómo ocurrió esa transformación y qué efectos produjo sobre el cuerpo impactado.

Publicidad

"Al combinar estas dos misiones, la humanidad está dando un paso decisivo para convertir la desviación de asteroides en una herramienta confiable para proteger nuestro planeta", afirmó Ian Carnelli, director de la misión Hera. La agencia también trabaja en Ramses, una misión que desarrollará en cooperación con JAXA para estudiar el asteroide Apophis durante su acercamiento a la Tierra, previsto para el viernes 13 de abril de 2029.

Según la ESA, el objeto pasará a unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, en un encuentro que será completamente seguro.

Publicidad

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬