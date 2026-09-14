SGC registra siete emisiones de ceniza del volcán Puracé: continúa en alerta naranja

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que, desde las 2:00 p.m. del pasado sábado 12 de septiembre, hasta las 4:00 p.m. de este 13 de septiembre, se registraron siete emisiones de ceniza provenientes del volcán Puracé, en Cauca. Entre ellas, destacó la ocurrida este domingo a las 8:59 a. m., con una altura de 1200 m sobre el cráter del volcán, que se dispersó hacia el noroccidente. Dicho evento fue reportado por los habitantes de varias veredas del municipio de Puracé, así como de la vereda Río Blanco, en Popayán, y otras zonas del…

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que, desde las 2:00 p.m. del pasado sábado 12 de septiembre, hasta las 4:00 p.m. de este 13 de septiembre, se registraron siete emisiones de ceniza provenientes del volcán Puracé, en Cauca. Entre ellas, destacó la ocurrida este domingo a las 8:59 a. m., con una altura de 1200 m sobre el cráter del volcán, que se dispersó hacia el noroccidente. Dicho evento fue reportado por los habitantes de varias veredas del municipio de Puracé, así como de la vereda Río Blanco, en Popayán, y otras zonas del casco urbano. «Se recibieron, además, reportes por caída de ceniza desde las veredas Hato Viejo, Hispala y 20 de Julio del municipio de Puracé, así como desde la cabecera municipal del corregimiento de Coconuco», comunicó la entidad.

El SGC, además, indicó que se mantiene el registro de señales sísmicas asociadas a la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, especialmente eventos de largo periodo (LP) y pulsos de tremor volcánico (TR) que se localizan bajo el cráter del volcán, con profundidades menores a 1 kilómetro. También persiste el registro de sismicidad asociada al fracturamiento de roca (volcano-tectónica, VT), la mayoría de ella localizada entre 12 y 15 kilómetros al nororiente del volcán Puracé, con profundidades entre 6 y 11 kilómetros.

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«Continúa el proceso de deformación lenta del suelo en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga», explicó. «En cuanto al monitoreo de gases, se mantienen las emisiones de dióxido de azufre (SO2 ) y persiste el registro ascendente de la concentración de dióxido de carbono (CO2 ) medido en suelo». De acuerdo con la información publicada en plataformas satelitales, este domingo no se han identificado anomalías térmicas en el fondo del cráter.

A nivel general, los valores que se han registrado instrumentalmente durante las últimas semanas siguen por encima de lo registrado en las líneas base de comportamiento. Es por ello que el volcán continúa en estado de alerta Naranja, pues presenta una alteración importante en su dinámica.

El SGC apuntó que mientras se mantenga en ese estado, es posible que haya variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán. Eso significa que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, aunque no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para volver a alerta Amarilla, es necesario un tiempo prudencial, «en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable».

En ese sentido, la entidad recomendó la ciudadanía no acercarse a la zona de los cráteres en los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. También pidió mantener distancia de las cabeceras de los ríos que nacen en ellos, pues, de manera repentina, podrían ocurrir emisiones de gases y ceniza, y la expulsión de fragmentos de roca. La acumulación de la ceniza y los materiales emitidos, además, pueden formar flujos de lodo de menor alcance.

«Invitamos a las comunidades a evitar compartir información relacionada con la actividad del volcán si esta no proviene del Servicio Geológico Colombiano o de las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres», concluyó en el comunicado.

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