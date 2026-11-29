El evento se dio, específicamente, a 3.86 ° (latitud), -75.63 ° (longitud), a 16 kilómetros del centro poblado de San José de las Hermosas y a unos 22 kilómetros de Roncesvalles y San Antonio. Además de Chaparral, la ciudadanía ha…

Durante la mañana de este domingo, 29 de noviembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado una serie de sismos con epicentro en Chaparral, Tolima. Según reportes preliminares de la entidad, el primero de ellos, de 3.7 de magnitud, ocurrió a las 7:21 a.m., y tuvo una profundidad de 14 kilómetros.

El evento se dio, específicamente, a 3.86 ° (latitud), -75.63 ° (longitud), a 16 kilómetros del centro poblado de San José de las Hermosas y a unos 22 kilómetros de Roncesvalles y San Antonio. Además de Chaparral, la ciudadanía ha reportado haber sentido el temblor en 28 centros poblados, sobre todo en las ciudades de Ibagué, también en Tolima, y en Armenia, en Quindío.

El otro sismo, de 3.8 de magnitud, se registró apenas unos minutos después, a las 7:58 a.m., en la ubicación 3,81 ° de latitud y -75,59 ° de longitud. De acuerdo con las reseñass en la plataforma de Sismo Sentido del SGC, el evento fue percibido en 17 centros poblados. La mayoría de los reportes, 32 en total, son de Ibagué. El más reciente temblor sucedió a las 08:52 a.m., a 3,81 (latitud), -75,59 (longitud) y fue magnitud 2.9.

Ninguno de los reportes emitidos por el SGC indica que se hayan presentado daños en las zonas en las que fueron sentidos estos sismos, que ahora se suman a una serie de temblores que, recientemente, han tenido su epicentro en Chaparral. ​​Apenas entre el 20 y el 30 de septiembre de 2026, la Red Sismológica Nacional (RSNC) ha localizado más de 1100 sismos de magnitud mayor a 2,0 con epicentro en ese municipio.

No obstante, cabe recordar que hace unas semanas, el SGC indicó que la actividad sísmica detectada en Chaparral, así como en Chocó, estaba mostrando una tendencia a la baja, aunque no había terminado y se podrían seguir presentando sismos. “El análisis de la evolución temporal de las tres secuencias (réplicas y enjambre en el Chocó, y enjambre en Chaparral) muestra una tendencia general hacia la disminución de la actividad sísmica, aunque con comportamientos diferenciados según su naturaleza”, informó la entidad a inicios de octubre pasado.

Como ha explicado Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, “un enjambre sísmico es una secuencia de sismos que, a diferencia de las réplicas, no tiene un evento principal a partir del cual van disminuyendo las magnitudes”.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Como hemos explicado en otras oportunidades, es clave que el país construya una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa. Ante la imposibilidad de predecir si va a ocurrir un sismo en determinado lugar, lo clave, nos explicaba hace un par de años Julio Fierro, director del SGC, que debe hacer el país es entender que “estamos en una zona sísmicamente activa(…) Hay que construir memoria y una cultura de lo que implica vivir en una zona sísmicamente activa”, como ya existe en otros países como México, Chile o Japón.

Según el SGC, el país es sísmicamente activo debido a su configuración geológica y tectónica. Hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Sudamérica y Caribe), y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio. Sin embargo, explica la entidad, “la mayoría de la actividad sísmica se concentra en la zona del Pacífico, debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, lo que da lugar a la formación de la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes; la zona en la que la placa Caribe se subduce debajo de la placa Sudamericana; y la zona conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga”.

Los Santos, de hecho, es el sitio donde ocurre el 60% de los sismos de Colombia. ¿Por qué? De acuerdo con el SCG, cerca a Los Santos está el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una “región en donde se puede observar una concentración inusual de actividad sísmica de manera más o menos continua”. De hecho, en el mundo, únicamente existen tres: el de Bucaramanga, el de Vrancea (Romania) y el de Hindu-Kush (Afganistán).

Se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes. De hecho, en los 30 años que la Red Sismológica Nacional lleva monitoreando la actividad sísmica en el país, en total se han registrado casi 300.000 eventos de este tipo.

¿Es posible predecir un sismo?

No es posible predecir un sismo con antelación. Aunque la ciencia ha avanzado en la comprensión del movimiento de las placas tectónicas y en la identificación de zonas de alto riesgo sísmico, no existe una herramienta capaz de anticipar con certeza el momento, el lugar exacto y la magnitud de un terremoto. Los procesos que desencadenan un sismo son complejos y dependen de múltiples factores que varían incluso dentro de una misma región geológica.

Las herramientas en los celulares que parecen avisarle segundos antes de un sismo, funcionan gracias a sistemas de alerta temprana, que no predicen el sismo, pero detectan sus primeras señales en tiempo real. Lo que hacen es identificar las ondas sísmicas iniciales (llamadas ondas P), que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas, y envían una alerta antes de que lleguen las ondas más fuertes (ondas S), que son las que realmente sacuden el suelo.

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Estos sistemas solo funcionan si hay una red de sensores cercana al epicentro y si el epicentro está lo suficientemente lejos del lugar donde se recibe la alerta, permitiendo ganar unos segundos valiosos. Países como México, Japón o Estados Unidos han desarrollado redes avanzadas que permiten enviar estas notificaciones a través de aplicaciones móviles o sistemas integrados en el teléfono. En algunos casos, esos segundos permiten a las personas protegerse, detener trenes, cerrar válvulas de gas o activar protocolos de emergencia.

Así que sí, funcionan, pero no como una predicción. Son una alerta reactiva en tiempo real, que depende del lugar donde ocurre el sismo, la distancia al epicentro y la infraestructura tecnológica disponible.