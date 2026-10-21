La jornada contará, además, con la participación de cerca de 48.000 entidades públicas y privadas y más de 5.000 comunidades, que pondrán a prueba sus planes de emergencia, medidas de autoprotección y mecanismos de coordinación.

Este miércoles 21 de octubre, Colombia realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, un ejercicio en el que participarán municipios de los 32 departamentos del país. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se inscribieron 1.046 municipios.

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Este 21 de octubre, Colombia realizará el Simulacro Nacional de Emergencias: ¿qué se hará?

Una de las novedades de esta edición es que el simulacro tendrá dos momentos complementarios. El primero será a las 10:00 a. m., cuando entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, familias y ciudadanos participarán en el ejercicio para revisar sus capacidades de preparación y respuesta.

El segundo momento tendrá lugar a las 2:00 p. m. y estará dirigido a las autoridades territoriales de gestión del riesgo.

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En esta fase, los participantes realizarán una simulación para validar sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE), con énfasis en la toma de decisiones y la articulación entre instituciones.

De acuerdo con la UNGRD, cerca del 46 % de los municipios inscritos participará en ambos momentos.

¿Qué se busca evaluar durante el simulacro?

Más allá de practicar una evacuación, el objetivo es identificar qué tan preparadas están las instituciones y las comunidades para actuar ante una emergencia.

Para ello, se evaluarán aspectos como la comunicación, la coordinación entre los diferentes actores, el acceso a la información y la toma de decisiones.

El ejercicio también permitirá identificar fallas y oportunidades de mejora en los planes de emergencia, así como reconocer las responsabilidades de cada participante frente a una situación de riesgo.

La UNGRD invitó a las entidades, las comunidades y la ciudadanía a sumarse a la jornada. La preparación ante una emergencia, recordó la entidad, requiere que cada persona conozca su papel y sepa cómo actuar para proteger su vida y la de los demás.

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