La entidad dice que desde el 10 de agosto han estado en territorio estudiando los efectos del movimiento y fortaleciendo el monitoreo de la actividad sísmica en la región. Los equipos han recorrido más de 20 municipios y ciudades como Quibdó, Versalles, Trujillo, Manizales,…

Luego de un mes del sismo de 7,4 que se registró en Colombia, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) compartió un balance general del monitoreo permanente que han hecho sobre de la actividad sísmica en Chocó , epicentro del terremoto, y en todo el territorio nacional.

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¿Qué ha encontrado el Servicio Geológico Colombiano tras un mes del sismo del 10 de agosto?

La entidad dice que desde el 10 de agosto han estado en territorio estudiando los efectos del movimiento y fortaleciendo el monitoreo de la actividad sísmica en la región. Los equipos han recorrido más de 20 municipios y ciudades como Quibdó, Versalles, Trujillo, Manizales, Viterbo, Cali y Pereira.

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“También realizamos el mantenimiento de cinco estaciones permanente de la Red Sismológica Nacional, ubicadas en Chocó y Valle del Cauca”, contó Freddy Tovar, coordinador de la Red. “Asimismo evaluamos la intensidad del movimiento a partir de la percepción de las personas, los daños en las construcciones y los efectos observados en el terreno”, agregó.

Gracias a ese trabajo han identificado que los principales daños se registraron en construcciones vulnerables, antiguas o con deficiencias de mantenimiento, especialmente en viviendas de bahareque, tapia pisada o adobes, con cubiertas pesadas y estructuras deterioradas.

Otro dato que compartió el SGC, es que a partir del análisis de imágenes satelitales, identificaron 240 movimientos en masa, de los cuales 81 fueron reactivados por el sismo.

Sobre las réplicas, el SGC confirmó que se han registrado más de 300 asociadas al terremoto de 7,4, con profundidades mayores a 70 kilómetros. Dos de esas han sido fuertemente sentidas: una de 4,2 y otra de 4,8.

Hace unas semanas, Luisa Castillo, sismóloga del SGC, en entrevista con El Espectador explicó que “estos sismos, por su gran tamaño, presentan réplicas. Esperamos que sean de menor tamaño y ocurran cada vez con menos frecuencia en el tiempo”.

Estas “pueden durar días, semanas o incluso meses, pues, cuando ocurre un sismo de gran magnitud y poca profundidad, se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente”.

Además, en el caso de Chocó se caracterizó un enjambre sísmico con más de 1.200 eventos a profundidades menores de 70 kilómetros. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), no existe una definición precisa de cuándo una secuencia de sismo principal y réplicas se convierte en un enjambre sísmico. Dicen que la distinción no es clara, pero la denominación de «enjambre» se aplica generalmente cuando se observan muchos terremotos en un área relativamente pequeña, que no se ajustan al patrón de una secuencia de sismo principal-réplicas.

Las cifras que dejó el sismo del 10 de agosto

De acuerdo con el más reciente boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entregado el 9 de septiembre, el terremoto dejó 331 personas fallecidas, 4.505 personas heridas, 111 desaparecidas y 364 fueron rescatadas.

Además, en infraestructura se identificaron 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas; 6.005 edificios averiados y 743 colapsados. También hay 400 centros de salud, 4.313 centros educativos, 6.033 centros comunitarios, 521 vías, 5 aeropuertos, 141 acueductos, 102 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales afectados.

La emergencia también dejó 3.277 animales afectados, y lograron rescatar 3.003. Todo este balance corresponde a los 16 departamentos y 498 municipios afectados.

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