Sophie Adenot hace historia como la primera francesa en realizar una caminata espacial

Esta imagen, capturada el 18 de agosto de 2026 de una retransmisión en directo de la NASA, muestra a la astronauta francesa de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot (C) regresando al interior de la Estación Espacial Internacional (EEI) tras su paseo espacial. NASA / AFP). Foto: AFP - HANDOUT

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Luego de más de seis horas por fuera de la Estación Espacial Internacional, la francesa Sophie Adenot hizo historia al convertirse en la primera astronatura francesa en realizar una caminata espacial.

“Tras 6 horas y 23 minutos fuera de la Estación Espacial Internacional, Adenot ha regresado sana y salva al interior. Con la actividad extravehicular (EVA) de hoy, Sophie se convierte en la primera mujer francesa en realizar una salida al espacio”, informó la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

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Adenot estuvo acompañada por el astronatura Anil Menon, de la NASA. Ambos tenían como objetivo sustituir una antena de comunicaciones de alta velocidad de la Estación Espacial Internacional. Durante varias horao, las astronautas retiraron con éxito la antena averiada, aunque no lograron completar una tarea adicional que requería la instalación de un repuesto.

Como explicó la ESA, la antena es un enlace crítico para la transmisión de datos, ya que permite las comunicaciones de alta velocidad entre este laboratorio espacial y las instalaciones de la NASA en Houston (Texas, EE. UU.).

Adenot lleva 186 días en la Estación Espacial Internacional, y en una publicación reciente recordó que el 17 de agosto de 1996, hace treinta años, la astronauta francesa Claudie Haigneré despegó a bordo de una nave Soyuz con destino a Cassiopée, una misión de corta duración en la estación espacial Mir. “Yo tenía 14 años por aquel entonces y, cuando la vi dirigirse hacia la plataforma de lanzamiento con su traje espacial, me dije: ‘Si ella puede hacerlo, ¿por qué no yo?’“.

Y agregó “Desde ese momento, hice todo lo posible por avanzar hacia la consecución de ese sueño, sin dejar de lado mi felicidad a lo largo de todo el camino. La inspiración es fundamental para encontrar el propio camino, ¡y espero que la misión εpsilon inspire a muchas personas a dedicarse a los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el espacio!“.

Vale señalar que esta caminata espacial estaba prevista para el pasado 13 de agosto. Sin embargo, esta fue reprogramada luego de que una lectura inesperada de un sensor de dióxido de carbono del traje de Menon diera una lectura inesperada al final de la caminata anterior.

Según datos oficiales de la agencia espacial, esta caminata fue la número 282 que se realiza en el marco de labores de ensamblaje, el mantenimiento y la mejora de la estación.

Acá puede ver la transmisión de la caminata espacial:

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